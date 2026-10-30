Що робити з гортензіями восени: як діє правило 5-10

Восени гортензії потребують особливої уваги, адже від правильного догляду залежить, наскільки добре вони переживуть зиму та цвістимуть наступного сезону. Захистити рослини допоможе простий прийом, який садівники називають правилом 5–10.

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Як пояснює Deccoria, він передбачає правильне мульчування ґрунту навколо кущів, завдяки якому коріння менше страждає від холоду. Важливо також враховувати різновид гортензії, оскільки не всі вони однаково добре переносять низькі температури.

Які гортензії найбільше бояться морозів

Не всі гортензії потребують однакового захисту на зиму. Деякі різновиди досить витривалі, тоді як інші можуть втратити квіткові бруньки навіть через нетривале похолодання.

Найчутливішою вважається гортензія великолиста. Вона закладає квіткові бруньки на пагонах попереднього сезону, тому їхнє пошкодження морозом може призвести до відсутності цвітіння наступного літа.

Схожу особливість має гортензія пильчаста. Її квіткові бруньки також можуть постраждати від низьких температур. Додаткового захисту в холодних регіонах потребує і гортензія дуболиста, особливо якщо рослина ще молода.

Натомість волотисті та деревоподібні гортензії зазвичай краще витримують зимові холоди. Вони формують суцвіття на молодих пагонах поточного року, тому пошкодження торішніх квіткових бруньок для них не є проблемою.

У чому полягає правило 5–10 для гортензій

Правило 5–10 стосується товщини захисного шару мульчі. Перед настанням стійких холодів землю навколо куща рекомендують вкрити органічним матеріалом завтовшки від 5 до 10 сантиметрів.

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Такий шар допомагає зменшити коливання температури ґрунту, захищає коріння від промерзання та сповільнює випаровування вологи.

Для мульчування можна використати:

Сухе здорове листя – створює теплоізоляційний шар і поступово перегниває.

– створює теплоізоляційний шар і поступово перегниває. Подрібнену деревну кору – довго зберігається та допомагає підтримувати стабільну вологість ґрунту.

– довго зберігається та допомагає підтримувати стабільну вологість ґрунту. Деревну тріску – захищає кореневу зону від температурних перепадів.

– захищає кореневу зону від температурних перепадів. Солому – підходить для утеплення, якщо вона чиста та не містить насіння бур'янів.

Найкраще проводити процедуру наприкінці жовтня або в листопаді, орієнтуючись на погоду. Не варто поспішати з утепленням, поки надворі ще тепло.

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Перед мульчуванням бажано перевірити вологість землі. Якщо осінь видалася сухою, кущ потрібно добре полити. Після дощів додаткове зволоження не потрібне.

Мульчу слід розподіляти навколо рослини, залишаючи невеликий проміжок біля основи пагонів. Якщо насипати органічний матеріал безпосередньо впритул до стебел, підвищується ризик накопичення вологи та розвитку гнилі.

Як додатково захистити гортензії від холоду

Для теплолюбних різновидів одного мульчування може виявитися недостатньо. Особливо це стосується великолистих гортензій, які цвітуть на торішніх пагонах.

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Після встановлення холодної погоди кущ можна обережно обгорнути білим агроволокном або мішковиною. Матеріал потрібно закріпити так, щоб він не спадав від вітру, але водночас не стискав гілки.

Не рекомендується використовувати звичайну поліетиленову плівку. Вона погано пропускає повітря, а конденсат під укриттям може спричинити розвиток грибкових захворювань.

Окремої уваги потребують гортензії, які ростуть у контейнерах. Їхнє коріння швидше промерзає, оскільки не захищене великим об'ємом ґрунту. Такі рослини бажано перенести в неопалюване приміщення, де температура залишається низькою, але земля в горщиках не промерзає. Протягом зими потрібно стежити, щоб ґрунт повністю не пересихав.

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Яких помилок не можна припускатися восени

Одна з найпоширеніших помилок – сильне осіннє обрізування гортензій, які цвітуть на старих пагонах. Разом із гілками садівники можуть випадково видалити квіткові бруньки, що вже сформувалися для наступного сезону.

Тому великолисті та пильчасті гортензії краще не обрізати перед зимівлею. Навіть сухі суцвіття можна залишити до весни, адже вони частково прикривають розташовані нижче бруньки.

Ще одна помилка – внесення азотних добрив наприкінці сезону. Азот стимулює розвиток молодих пагонів, які можуть не встигнути зміцніти до морозів.

Не варто також забувати про полив під час тривалої осінньої посухи. Гортензії люблять вологий ґрунт, тому нестача води перед зимівлею може негативно позначитися на їхньому стані. Навесні захисні укриття потрібно своєчасно знімати, орієнтуючись на температуру та ризик поворотних заморозків.

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