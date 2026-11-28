Навіть якщо людина сплатила штраф за порушення правил військового обліку, не завжди швидко зникає червона позначка в застосунку Резерв+. У такій ситуації важливо з’ясувати, чи пов’язане збереження статусу з несвоєчасним оновленням відомостей, чи є якісь інші причини.

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Про це повідомили в Судово-юридичній газеті. Причиною може бути те, що відповідні відомості ще не опрацьовано.

Що відомо

Якщо в Резерв+ наявна червона стрічка з повідомленням "Наявна інформація про звернення ТЦК до Нацполіції", це означає, що ТЦК зафіксував порушення правил військового обліку та звернувся до поліції щодо доставлення громадянина для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Зокрема, йдеться про правопорушення, передбачені статтею 210 КУпАП – порушення правил військового обліку, та статтею 210-1 КУпАП – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Загалом, за інформацією Міноборони, у разі сплати штрафу через Резерв+ зарахування та підтвердження платежу зазвичай займає до 24 годин.

У матеріалі наголосили, що такий розшук має адміністративний характер і не є тотожним розшуку особи в межах кримінального провадження.

При цьому Резерв+ відображає інформацію, що міститься в реєстрі Оберіг, і самостійно не формує статусів.

Які можуть бути причини, чому не зникає позначка в Резерв+

Однією з можливих причин є те, що інформацію про виконання постанови щодо накладення адміністративного стягнення ще не опрацьовано або відповідні відомості в реєстрі Оберіг не актуалізовано.

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Особливо це стосується випадків, коли штраф сплачено за банківськими реквізитами, а не безпосередньо через Резерв+.

У Міноборони зазначили, що у разі оплати за реквізитами необхідно надати квитанцію про сплату до ТЦК та СП за місцем військового обліку.

Також причиною може бути те, що щодо громадянина зафіксовано декілька різних правопорушень. Виконання постанови про накладення штрафу за одне з них не означає автоматичного врегулювання інших.

Наприклад, якщо людина сплатила штраф за неприбуття за повісткою, але щодо неї існує інше неврегульоване порушення, відповідна позначка може залишатися.

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Точну причину збереження розшуку встановити можна після перевірки відомостей у реєстрі та інформації, на підставі якої ТЦК звернувся до Національної поліції.

Що робити, якщо статус не зникає

Після опрацювання платежу потрібно оновити електронний військово-обліковий документ у застосунку та перевірити актуальний статус.

Якщо після звернення громадянина та надання документів про сплату штрафу ТЦК не виправляє недостовірні відомості або не повідомляє Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення, відповідні дії чи бездіяльність можна оскаржити до вищого органу або адміністративного суду.

Право на судовий захист у таких правовідносинах передбачено статтею 55 Конституції України та статтею 5 Кодексу адміністративного судочинства України.

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