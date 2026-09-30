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Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
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Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка
Обстріл може розпочатися раптово, коли людина перебуває на вулиці
Джерело: scientificamerican.com

Обстріл може розпочатися раптово, коли людина перебуває на вулиці у справах або прогулюється з дитиною. У такій ситуації важливо якнайшвидше знайти безпечне місце або правильно сховатися від вибухів.

Про те, як діяти під час атаки, нагадала у Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Відомство опублікувало інфографіку з основними правилами поведінки під час обстрілу.

Як діяти під час обстрілу 

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці

Джерело: ДСНС/Telegram

Насамперед потрібно сховатися в укритті. Для цього можна використовувати метро, підземний перехід, паркінг або сходовий майданчик.

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Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці

Джерело: ДСНС/Telegram

Якщо поблизу чути звуки вибухів, потрібно якомога швидше лягти на землю та сховатися в будь-якому заглибленні. Якщо поруч перебуває дитина, спочатку слід покласти її в заглиблення, а потім накрити собою.

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці

Джерело: ДСНС/Telegram

Важливо також правильно зайняти безпечну позу: лягти долілиць і схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Без нагальної потреби не варто підіймати голову.

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці: поради ДСНС. Інфографіка

Що робити, якщо обстріл застав вас на вулиці

Джерело: ДСНС/Telegram

Інші поради від ДСНС

Нагадаємо, під час російських обстрілів свисток і ліхтарик можуть допомогти рятувальникам знайти людину під завалами. За словами старшого лейтенанта ГУ ДСНС у Київській області Володимира Савостьянова, свисток дозволяє подавати сигнал без значних витрат сил, якщо людина опинилася затиснутою.

Водночас уночі ліхтарик можна використовувати для подачі світлового сигналу рятувальникам. Фахівці наголошують, що під завалами не можна користуватися сірниками чи запальничками через ризик витоку газу та вибуху.

Як писав OBOZ.UA, у ДСНС також закликали не поспішати виходити з укриття одразу після відбою повітряної тривоги. Після російських атак поблизу будинків та інших цивільних об’єктів можуть залишатися уламки ракет, дронів або нерозірвані боєприпаси, які здатні вибухнути. Рятувальники радять не наближатися до таких предметів, не торкатися їх та повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102.

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