Що робити, якщо не відображаються дані в Резерв+: детальне пояснення

Відсутність військово-облікового документа або інших відомостей у застосунку "Резерв+" не обов'язково свідчить про технічний збій. Причиною може бути те, що інформацію про людину не внесли до відповідного реєстру або дані не синхронізувалися.

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Про це повідомив юрист Владислав Дерій, пояснивши, від чого залежить порядок дій у такій ситуації. Він також розповів, чи потрібно звертатися до ТЦК та СП і чи загрожує людині мобілізація через відсутність даних у застосунку.

Чому в "Резерв+" не відображаються дані

Порядок дій залежить від того, чи є інформація про людину в реєстрі "Оберіг".

Застосунок "Резерв+" відображає відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Якщо інформації про людину там немає, електронний військово-обліковий документ може не відображатися.

Водночас пункт 14-3 постанови Кабінету міністрів України №1487 передбачає автоматичне взяття на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років за визначених законодавством умов.

Якщо автоматичне передавання даних не відбулося через технічні проблеми або з інших причин, людині може знадобитися звернутися до ТЦК та СП. Зробити це можна за місцем офіційної реєстрації або за місцем проживання, зазначеним у довідці внутрішньо переміщеної особи.

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Чи передбачений пільговий період після звернення до ТЦК

За словами Владислава Дерія, законодавство не встановлює окремого гарантованого 45-денного строку для врегулювання військово-облікового статусу після звернення до ТЦК та СП.

Тому розраховувати на такий період як на гарантовану законом відстрочку від мобілізаційних заходів не варто.

Перед візитом до ТЦК потрібно враховувати, що подальші дії залежатимуть від віку людини, її військово-облікового статусу та наявності законних підстав для відстрочки.

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Чи можуть мобілізувати після постановки на облік

Юрист пояснив, що чоловіків віком до 25 років, які не проходили строкову військову службу й не навчалися на військовій кафедрі, беруть на військовий облік як призовників.

Після досягнення 25 років людину ставлять на облік як військовозобов'язану. Якщо вона не має законних підстав для відстрочки, її можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Якщо ВЛК визнає чоловіка придатним до військової служби, а законних підстав для відстрочки немає, йому можуть вручити мобілізаційне розпорядження та направити до навчального центру.

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Водночас сама відсутність даних у Резерв+ не означає автоматичної мобілізації. Подальший порядок дій визначається індивідуально – з урахуванням віку, військово-облікового статусу та інших обставин.

Нагадаємо, помилки в даних застосунку Резерв+ можуть призвести до проблем із військовим обліком. Юристка пояснила, за яких обставин людину можуть доправити до ТЦК та як виправити неточності в реєстрі "Оберіг".

Як писав OBOZ.UA, відсутність підтвердження відстрочки в Резерв+ може створити ризик мобілізації. Адвокат Євген Буліменко пояснив, що в такому разі потрібно перевірити й актуалізувати інформацію в державних реєстрах.