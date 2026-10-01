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Що робити із плетистими трояндами восени: поради, що покращать цвітіння

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read5 хв
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Що робити із плетистими трояндами восени: поради, що покращать цвітіння
Плетисті троянди потребують ретельного захисту від холоду
Джерело: Pexels

Плетисті троянди – чудовий матеріал для ландшафтного дизайну навіть у зовсім невеличкому саду. Але вони чутливі до зимових холодів. Якщо скелетні гілки, закріплені на опорі, взимку замерзнуть, навесні їх доведеться повністю вирізати, а на вирощування нових піде кілька років.

А отже восени дуже важливо подбати про захист рослини. Як правильно доглядати за плетистими трояндами напередодні холодів, щоб їхні пагони успішно пережили зиму, розбиралось видання Deccoria.

Як поливати та підживлювати плетисті троянди восени

Осінній догляд за плетистими трояндами охоплює підживлення добривами без вмісту азоту, рясний водозарядний полив перед морозами та обов'язкове прибирання опалого листя. Щоб рослина не нарощувала нові пагони та листя, внесення азотних препаратів слід завершити ще наприкінці липня. Цей елемент стимулює активний ріст ніжних пагонів, які просто не встигнуть здерев'яніти до зими й легко вимерзнуть.

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З середини серпня до середини жовтня троянди можна підживити спеціальним осіннім добривом. Обирайте склад із мінімальним вмістом азоту або взагалі без нього (у маркуванні NPK перша цифра має бути низькою, а дві наступні – суттєво вищими). Фосфор і калій прискорюють визрівання деревини та підвищують морозостійкість рослини. Розсипайте добрива тільки по вологій землі, адже в сухому ґрунті їхні компоненти не розчиняться й не дістануться коріння.

Якщо осінь виявилася сухою, рясно полийте кущі до того, як замерзне ґрунт. Узимку коріння не здатне вбирати вологу, тому заздалегідь накопичений запас захистить пагони від висихання в морозні та вітряні дні. Лийте воду чітко під кущ і намагайтеся не мочити листя – зайва волога на ньому провокує грибкові хвороби.

З цієї ж причини пізньої осені ретельно згребіть усе листя з-під кущів та утилізуйте його разом із зеленими відходами. Не кладіть відходи в компостер, адже збудники хвороб можуть повернутися з готовим компостом назад на ваші клумби.

Що робити із плетистими трояндами восени: поради, що покращать цвітіння

Плетисті троянди в жодному разі не можна стимулювати восени до нарощування зелені

Джерело: Pexels

Чи потрібно обрізати плетисті троянди восени

Восени обрізання плетистих троянд має зводитися лише до санітарного видалення сухих, хворих та зламаних гілок. Основну стрижку відкладіть до весни, коли минуть сильні морози – тоді буде чітко видно, які саме пагони постраждали від холоду. А от гілки з чорними плямами вирізайте негайно: вони вимерзнуть навіть під надійним укриттям.

Не вкорочуйте зараз довгі пагони, особливо у сортів плетистих троянд, які цвітуть один раз на рік. Квіти у них закладаються на пагонах минулого сезону, тож після осінньої стрижки цвітіння буде бідним. Таку обрізку проводять улітку, одразу після відцвітання.

Довгі батоги, що залишаються на кущі, акуратно прив'яжіть садовим шпагатом або м'якою стрічкою до перголи, решітки чи паркана – інакше вітер та важкий сніг легко їх зламають. Якщо якийсь пагін занадто довгий і його неможливо надійно зафіксувати, його краще трохи вкоротити.

Як правильно підгортати плетисті троянди

Щоб захистити основу куща та кореневу систему від морозів, насипте навколо рослини горбок із садової землі, змішаної з визрілим компостом. Висота підгортання має становити приблизно 20-30 см – так, щоб повністю прикрити основу та місце щеплення (потовщення, з якого росте сортова частина). Якщо вимерзне саме це місце, зберегти сорт уже не вдасться. Якщо ж основа надійно захищена, навесні з неї відростуть нові пагони, навіть якщо вищу надземну частину пошкодить мороз.

Підгортати троянди слід безпосередньо перед замерзанням ґрунту – у другій половині листопада. Занадто раннє підгортання може спровокувати небажаний ріст прикритої частини куща.

Землю для горбка беріть з іншої частини саду, щоб не оголити коріння самого куща. Не використовуйте торф: він утримує забагато вологи та спричиняє загнивання. Для підгортання підійде лише сухий матеріал, адже укриття має берегти основу не тільки від холоду, а й від надмірної вогкості.

Зверху на землю покладіть ялинові чи соснові гілки. Вони захистять ґрунт від поривчастого сухого вітру, затримають сніг і згладять температурні коливання.

Що робити із плетистими трояндами восени: поради, що покращать цвітіння

Не обрізайте восени плетисті троянди, якщо хочете, щоб вони пишно зацвіли наступного року

Джерело: Pexels

Чим укрити довгі пагони плетистих троянд від морозів

Щоб довгі стебла не вимерзли, обгорніть їх білим зимовим агроволокном щільністю 50 г/кв. м, солом’яними матами, джутом або прикрийте хвойним гіллям. Особливої уваги потребують повторноквітучі сорти, адже вони чутливіші до морозів, ніж ті, що цвітуть один раз на сезон.

Спосіб укриття залежить від розміру рослини. Молодий кущ із гнучкими гілками можна зняти з опори, зв'язати пагони разом, обережно прихилити до землі й прикрити хвойним гіллям, сухим листям або агроволокном. Не засипайте пагони землею, бо прикопані гілки можуть пустити коріння.

Якщо кущ уже дорослий і велетенський, і його неможливо зняти з перголи без пошкоджень, обгорніть його захисним матеріалом просто разом із опорою. Між гілками можна додатково прокласти хвойні гілки. Усе це міцно перев'яжіть мотузкою, щоб укриття не зірвав сильний вітер.

Ніколи не обгортайте пагони плівкою чи іншими матеріалами, які не дихають. Під ними накопичується конденсат, що призводить до зопрівання та гниття. Також не поспішайте з укриттям у теплі дні. Утеплюйте троянди тільки після встановлення стабільних заморозків, зазвичай у середині листопада.

Знімають укриття навесні, коли остаточно мине загроза сильних морозів. Проте не поспішайте розгортати підгорнуту основу при першому ж потеплінні: коротка відлига – це ще не кінець зими, і оголену кореневу шийку можуть легко пошкодити пізніші приморозки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно обрізати гібіскус.

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