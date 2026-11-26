Коли орхідея відцвітає, на цій популярній кімнатній рослині залишається лише голий квітконос. І чимало власників екзотичної красуні не можуть остаточно вирішити – чи потрібно зрізати цей пагін і коли краще це зробити.

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Видання Domacnost a zahrada розповіло про кілька характерних ознак допоможуть визначити, як правильно вчинити. А також про те, що може посприяти появі нових квітів. Важливе зауваження: тут ідеться в першу чергу про великоквіткові фаленопсиси, які найчастіше вирощують удома.

Якщо квітконос орхідеї залишається зеленим

Якщо верхівка квітконоса продовжує рости або на ній з’являються бутони, з обрізанням поки не поспішайте. Робити це варто лише після того, як орхідея повністю відцвіте. Якщо після цвітіння квітконос залишився зеленим, його можна вкоротити над другою брунькою знизу. Починайте рахувати невеликі вузлики від місця, де квітконос виходить між листками, і рухайтеся вгору. Для обрізання використовуйте гострі ножиці, щоб не зім’яти лезами стебло. З бруньки зазвичай виростає бічний пагін, який за сприятливих умов може зацвісти через 8-12 тижнів.

Коли потрібно зрізати весь квітконос

Якщо квітконос повністю став коричневим і висох, обріжте його біля основи, залишивши невеликий пеньок, щоб випадково не пошкодити листя. Коли засихає лише верхівка, а нижче є здорова брунька, достатньо видалити суху частину, зробивши зріз приблизно за пів сантиметра над нею – на зеленій ділянці.

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А що робити, якщо квітконос залишається зеленим, але сама орхідея ослаблена, її листя зморщилося, а коріння почало загнивати? У такому разі його краще зрізати. Це допоможе рослині спрямувати сили на відновлення та формування нового коріння.

Як доглядати за орхідеєю після обрізання квітконоса

Здорову орхідею поставте у світле місце, найкраще – біля східного вікна. Якщо рослина довго не цвіте, важливо стежити, щоб уночі температура була щонайменше на сім градусів нижчою, ніж удень. Для цього підійде підвіконня, де повітря природно охолоджується вночі, але температура не опускається нижче 16 °C. Також бережіть орхідею від сухого гарячого повітря, яке йде від батареї, та холодних протягів під час провітрювання. Це допоможе запобігти пожовтінню листя.

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