Що означає статус ''потребує уточнення'' в Резерв+ і як діяти: детальне пояснення

У застосунку "Резерв+" військовозобов'язані можуть побачити статус "Потребує уточнення", який вказує на необхідність перевірити свої облікові дані. У такому разі варто з'ясувати причину появи цього повідомлення та за потреби виправити неточності.

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Про це у Facebook повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там пояснили, на які дані у застосунку "Резерв+" варто звертати увагу та що робити, якщо з'явився статус "Потребує уточнення".

Які дані потрібно перевіряти у "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" дає змогу військовозобов'язаним переглядати свої військово-облікові дані, що містяться в реєстрі "Оберіг", а також подавати запити на виправлення неточностей. Тому важливо регулярно перевіряти інформацію у своєму електронному документі.

Насамперед потрібно переконатися, що статус військового обліку відповідає актуальним обставинам. Також варто перевірити зазначені адресу проживання та номер телефону, особливо якщо вони змінювалися.

Що означає статус "Потребує уточнення"

Поява такого повідомлення означає, що інформація потребує додаткової перевірки. Ігнорувати статус не варто, оскільки він може свідчити про невідповідності або проблеми з відомостями в реєстрі.

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Спочатку можна скористатися функцією "Виправити дані онлайн", якщо вона доступна в застосунку. Це дає змогу повідомити про можливі неточності та спробувати виправити їх без особистого звернення.

Водночас дистанційне оновлення не завжди допомагає розв'язати проблему. Якщо в "Резерв+" відображаються чужі дані, виникають технічні помилки або виправити інформацію онлайн не вдається, може знадобитися звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для з'ясування обставин і уточнення військово-облікових відомостей.

Головні історії дня

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" відновили оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Послуга знову стала доступною після завершення технічних робіт у системах Мінсоцполітики.

Як писав OBOZ.UA, зникнення відстрочки із застосунку "Резерв+" під час переоформлення може бути пов’язане зі збоями в реєстрі "Оберіг". У такому разі варто звернутися до ТЦК та СП із письмовою заявою, щоб з’ясувати причину проблеми та відновити відповідні відомості.