25 листопада 2026 року в Києві відкриється соціальна виставка "Що на тобі було?", яка порушує проблему віктимблеймінгу та привертає увагу до досвіду людей, які пережили сексуальне насильство вдома або в громадському місці. Експозиція триватиме два дні, після чого її представлять у інших містах.

Відео дня

Організаторки виставки – ГО "Дівчата", ВБО "Конвіктус Україна" та ГО "Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні"" – зібрали анонімні свідчення, на основі яких відтворили комплекти одягу, що були на людях того дня, коли стався злочин. За кожним комплектом – реальна історія, що нагадує: одяг, зовнішність чи поведінка людини ніколи не можуть бути причиною або виправданням насильства.

Назва експозиції відсилає до запитання, яке постраждалі нерідко чують від оточення: "А що на тобі було?". За ним часто стоїть перекладання відповідальності на постраждалу людину замість підтримки та засудження тих, хто його вчиняє. Виставка пропонує подивитися на цю проблему інакше – почути досвід постраждалих, поставити під сумнів суспільні упередження та змінити звинувачення на розуміння й солідарність.

"Коли людину, яка пережила насильство, запитують, у що вона була вдягнена, їй доводиться знову й знову повертатися до пережитого та шукати провину в собі. Такі запитання не допомагають зрозуміти, що сталося, а лише породжують сором, страх і змушують мовчати. Ми хочемо, щоб ця виставка допомогла змінити сам підхід до розмови про сексуальне насильство: замість пошуку причин у поведінці чи зовнішності – повага, підтримка та чітке розуміння, хто несе відповідальність за скоєне", — коментує Юлія Спориш, директорка ГО "Дівчата".

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Чому це важливо

Виставку "Що на тобі було?" вперше створили у 2014 році в Університеті Канзасу (США). Відтоді вона побувала у 38 країнах світу. Міжнародний досвід ініціативи став основою для проведення виставки в Україні у межах всеукраїнської кампанії "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства".

За даними дослідження громадської думки щодо гендерно зумовленого та домашнього насильства у 2026 році від Info Sapiens:

12% опитаних вважають, що сексуальне насильство трапляється у небезпечних компаніях, а отже "жінці треба ретельніше вибирати, з ким спілкуватися" (серед чоловіків – 17%, серед жінок – 7%);

Головні історії дня

11% респондентів/-ок схильні вважати, що сусіди/свідки звинувачуватимуть постраждалу жінку у насильстві, якщо дізнаються про такий випадок у знайомій родині. Ще 24% – що це приватна справа окремої сім’ї, у яку не варто втручатися;

Майже чверть опитаних чоловіків (24%) схильні мінімізувати злочину у випадку сексуального насильства, коли чоловік всупереч відмові дружини силоміць змушує її до інтимної близькості, зазначаючи, що це лише "трохи перегинає палицю" (серед жінок – 14%).

Як відвідати виставку в Києві

Виставка "Що на тобі було?" відбудеться 25-26 листопада у просторі Kyiv Hall на вулиці Хрещатик, 25.

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Вхід вільний для повнолітніх відвідувачів і відвідувачок 25 листопада, з 16:00 до 20:00, та 26 листопада з 10:00 до 20:00.

Відвідування неповнолітніми можливе лише в супроводі батьків чи опікунів.

Зверніть увагу: виставка містить чутливий контент, зокрема історії про сексуальне та гендерно зумовлене насильство. Деякі матеріали можуть викликати сильні емоції, спогади або внутрішній дискомфорт. Під час відвідування ви можете рухатися у комфортному для себе темпі, пропускати окремі історії, робити паузи або залишити експозицію у будь-який момент. Протягом роботи виставки буде облаштована окрема психологічна зона, де ви матимете можливість отримати підтримку психологині у разі виникнення емоційного дискомфорту.

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Після Києва експозиція вирушить до інших міст України:

Харків 4-5 грудня;

Чернівці 11-12 грудня.

Проєкт реалізується в межах Консорціуму WONA у співпраці ГО "Дівчата", ГО "Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні"" та ВБО "Конвіктус Україна" за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Виставка "Що на тобі було?" створена з ініціативи Адріани Пастущак та організована у співпраці з Офісом Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. Виставка відбувається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.