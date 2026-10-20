"Що на тобі було?" Анонімні історії про гендерно зумовлене насильство стануть основою виставки проти віктимблеймінгу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 10 тис. грн ($220)Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоРосія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоОсновні підсумки саміту ЄС: чи вистачить Європі грошей і зброї для України та чи готова вона протистояти Трампу? Інтерв’ю з ОгризкомОсновні підсумки саміту ЄС: чи вистачить Європі грошей і зброї для України та чи готова вона протистояти Трампу? Інтерв’ю з ОгризкомКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 роціКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюУ Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відеоУ Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відеоІлюстрація - порізаний сирСупермаркети в Україні завалило дешевим продуктом з ЄС: що відбувається на ринкуВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоЩо додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнтЩо додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнтКім Чен ИнКім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок? Що стоїть за гучними чутками і який діагноз йому приписували

"Що на тобі було?" Анонімні історії про гендерно зумовлене насильство стануть основою виставки проти віктимблеймінгу

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
258
"Що на тобі було?" Анонімні історії про гендерно зумовлене насильство стануть основою виставки проти віктимблеймінгу
Участь у зборі свідчень добровільна. Джерело: ГО «Дівчата»

Коли людина наважується розповісти про пережите насильство, одним із перших і найболючіших запитань, яке вона може почути від оточення чи навіть близьких, стає: "А що на тобі було?".

Це класичний прояв віктимблеймінгу – звинувачення постраждалої особи. У суспільстві досі поширене явище, коли замість засудження кривдника/-ці починається пошук "виправдань" для насильства: відверта спідниця, пізня година, алкоголь чи "провокативна" поведінка. У результаті відповідальність за скоєне зміщується з людини, яка вчинила злочин, на людину, яка це пережила.

Саме цю проблему порушує майбутня виставка "Що на тобі було?", яку готує ГО "Дівчата" в межах Консорціуму WONA. Зараз організатори збирають анонімні історії людей, які пережили сексуальне насильство, сексуальні домагання або інші форми гендерно зумовленого насильства.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
7,7 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
7,7 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
6,3 т.
Вдалий день для вирішення ділових питань: Леви, починайте діяти, Терезам пощастить у фінансах – гороскоп на 20 жовтня
6,3 т.
Вдалий день для вирішення ділових питань: Леви, починайте діяти, Терезам пощастить у фінансах – гороскоп на 20 жовтня
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,1 т.
Не ставте там кімнатні рослини: 7 невдалих місць у домі
3,1 т.
Не ставте там кімнатні рослини: 7 невдалих місць у домі

Історії, що показують справжню ціну чужих упереджень

В основі майбутньої експозиції будуть реальні історії людей, які пережили насильство, та відтворені комплекти одягу, описані в їх розповідях.

Головний меседж виставки полягатиме в тому, що насильство жодним чином не залежить від одягу, зовнішності чи поведінки людини. Насильство – це завжди свідомий вибір кривдника/-ці, і відповідальність за нього лежить виключно на ньому/ній.

Суспільні упередження роками формують атмосферу, у якій постраждалі відчувають сором і провину замість співчуття та підтримки. Тож завдання проєкту – змінити мовчання на голос, а звинувачення – на солідарність та допомогу.

Як долучитися до проєкту: безпечно та анонімно

Якщо ви відчуваєте, що готові розповісти про свій досвід, це можна зробити через спеціальну онлайн-форму.

Участь у зборі свідчень добровільна. Не обов’язково відповідати на всі запитання – будь-яке з них можна пропустити або в будь-який момент припинити анкетування. Ви самі вирішуєте, про що розповідати та в якому обсязі.

Щоб захистити приватність, не вказуйте своє ім’я, контакти чи іншу інформацію, за якою можна ідентифікувати вас або інших людей.

Усі отримані свідчення зберігатимуться в ГО "Дівчата". Доступ до них матимуть лише фахівчині та фахівці, залучені до підготовки виставки.

Частину свідчень буде представлено в експозиції. На їхній основі організатори відтворять комплекти одягу та підготують інформаційні таблички. Текст наданої розповіді за потреби можуть адаптувати чи скоротити для виставкового формату, зберігши його зміст та абсолютну анонімність.

Проєкт "Що на тобі було?" реалізується в Україні в межах Консорціуму WONA у співпраці з ГО "Дівчата", ГО "Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні"" та ВБО "Конвіктус Україна" за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Про дату та місце проведення виставки організатори повідомлять додатково.

Схожі теми
жінкинасильствоукраїнціУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел