З 1 грудня 2026 року в Україні не запроваджують нового мобілізаційного віку чи автоматичних штрафів через електронні реєстри. Водночас військовозобов’язаним і роботодавцям варто врахувати низку змін у бронюванні, військовому обліку та визначенні критично важливих підприємств. Частина нових правил уже діє, а окремі урядові ініціативи поки перебувають на стадії підготовки.

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Про це йдеться в матеріалі медіа. Коментарі щодо змін надав керуючий партнер адвокатського об’єднання "Прімус Партнерс" Сергієм Касянчуком.

Експерт пояснив, які нововведення стосуватимуться військовозобов’язаних із грудня, кому продовжили бронювання, як зміниться його розрахунок та чи варто очікувати посилення відповідальності за порушення правил військового обліку.

Одне з ключових нововведень передбачене постановою Кабінету міністрів № 1452 від 19 листопада 2026 року. Документ набув чинності 24 листопада та встановив перехідний період для окремих підприємств, рішення про критичність яких закінчилися або закінчуються у визначений проміжок часу.

Зокрема, йдеться про рішення, строк дії яких сплив із 27 жовтня до набрання чинності постановою або спливає раніше 20 грудня. За умови дотримання визначених вимог такі підприємства можуть зберегти статус критично важливих до 20 грудня включно.

Відповідно, продовжується і бронювання працівників, якщо їхні відстрочки оформлювали через "Дію" та вони підпадають під дію перехідного механізму.

Водночас це правило поширюється не на всіх роботодавців. Якщо рішення про критичність підприємства продовжує діяти після 20 грудня, а бронювання конкретного працівника закінчується раніше, його потрібно продовжувати за загальною процедурою.

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Адвокат наголосив, що роботодавцям важливо перевірити, чи не втратили вони підстави для статусу критично важливих після перегляду галузевих і регіональних критеріїв.

Ще одна зміна стосується оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичної сфери. Для визначених критично важливих підприємств зберігається можливість бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників, однак змінюється принцип розрахунку цієї квоти.

Тепер відсоток визначатимуть від фактичної кількості військовозобов’язаних працівників, які враховуються за Порядком бронювання, а не від чисельності, зазначеної в рішенні про критичність.

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"Якщо в рішенні Міноборони зазначено 100 військовозобов’язаних, а зараз на підприємстві працюють 200, які враховуються для розрахунку, ліміт становить 190 осіб замість 95", – пояснив Сергій Касянчук.

Роботодавці мають до 20 грудня 2026 року привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нового ліміту.

Також передбачена можливість бронювання понад 95% у визначених випадках за рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

У листопаді уряд також анонсував новий механізм, який дозволить окремим підприємствам бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Для цього роботодавці повинні будуть регулярно залучати частину персоналу до військової служби на добровільних засадах.

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Однак станом на 25 листопада відповідну постанову ще не оприлюднили. 1 грудня було визначено як строк, до якого уряд планував затвердити правила роботи механізму.

Касянчук звернув увагу на ризики, які можуть виникнути під час його реалізації. Зокрема, необхідно чітко визначити, скільки працівників підприємство має залучати до служби, на який строк і за якою процедурою.

"Добровільність має означати, що працівник може відмовитися без тиску і негативних наслідків для трудових відносин", – наголосив адвокат.

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Окремо потрібно врегулювати питання заробітної плати. Чинне законодавство гарантує мобілізованим працівникам збереження місця роботи та посади, однак не встановлює загального обов’язку роботодавця зберігати за ними середній заробіток.

Тому, за словами експерта, майбутні правила мають визначити, хто саме виплачуватиме зарплату таким працівникам і протягом якого часу.

У листопаді також переглянули вимоги до підприємств, які претендують на статус важливих для окремих галузей економіки.

Міністерство культури затвердило оновлені критерії для сфер культури та інформації. Вони охоплюють кіновиробництво, книговидання, медіа та підприємства, які забезпечують виробництво або трансляцію контенту для телемарафону.

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Зокрема, для кінематографічних підприємств одним із критеріїв стало проведення щонайменше 500 кінопоказів протягом попереднього календарного року не менш ніж у 10 областях України. Видавці мають реалізувати щонайменше два книжкові проєкти за останні 12 місяців із промоцією та збутом продукції.

Оновили й критерії для сфери охорони здоров’я. Вони стосуються виробників та імпортерів лікарських засобів і медичних виробів, постачальників продукції для державних програм, а також організацій, які працюють із донорською кров’ю та її компонентами.

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Водночас сам факт роботи в цих галузях не гарантує бронювання. Підприємства повинні відповідати встановленим вимогам і пройти процедуру отримання статусу критично важливих.

З 1 грудня перевірятимуть критично важливі транспортні підприємства

Окремі зміни стосуються автомобільних перевізників. Із 1 грудня Укртрансбезпека розпочинає перевірки підприємств, які отримали статус критично важливих.

Під час контролюватимуть, чи продовжують компанії відповідати вимогам, на підставі яких їм надали відповідний статус.

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Тобто йдеться не про запровадження нових правил бронювання для всіх транспортних підприємств, а про перевірку виконання вже встановлених критеріїв. Якщо компанія більше не відповідатиме необхідним умовам, це може поставити під загрозу збереження її статусу.

Чи з’являться автоматичні штрафи через електронні реєстри

Окремих нових правил, які з грудня передбачали б автоматичне відстеження фактичного місця перебування військовозобов’язаних або накладення штрафів через обмін даними між державними реєстрами, станом на 25 листопада не оприлюднили.

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Водночас міжреєстровий обмін інформацією вже працює. Він дає змогу оновлювати відомості про громадян, а в окремих випадках – автоматично брати на військовий облік тих, хто раніше на ньому не перебував.

Адвокат пояснив, що виявлена системою розбіжність у даних сама собою не означає автоматичного накладення штрафу.

"Щоб накласти штраф, уповноважений орган має встановити, який саме обов’язок порушила людина, і перевірити докази", – зазначив Касянчук.

Він також нагадав про передбачену законодавством гарантію, якщо йдеться про неподання персональних даних, а держатель реєстру "Оберіг" міг отримати їх через електронний обмін з іншими державними реєстрами, статті 210 і 210-1 КУпАП не застосовуються.

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Військовозобов’язаним рекомендують перевірити актуальність персональних даних і строк відстрочки в застосунку "Резерв+". Якщо виявлено помилку, за можливості можна скористатися функцією "Виправити дані онлайн" або звернутися до органу військового обліку.

Чи посилять покарання за ухилення від мобілізації та СЗЧ

У листопаді уряд також порушив питання посилення відповідальності за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

13 листопада прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив у Верховній Раді, що Міністерство оборони завершує підготовку відповідного законопроєкту.

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Однак станом на 25 листопада документ ще не оприлюднили. Тому говорити про запровадження нових покарань уже з 1 грудня передчасно.

Також уряд анонсував необхідність оновлення підходів до мобілізації та створення зрозумілого механізму ротації військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті. Конкретних правил його роботи поки не представили.

Чи зміниться мобілізаційний вік із грудня

Зміни мобілізаційного віку з 1 грудня 2026 року не передбачені. Стандартні вікові межі залишаються незмінними – від 25 до 60 років.

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18 листопада народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що до профільного комітету не надходили законодавчі пропозиції щодо перегляду мобілізаційного віку.

Громадяни віком від 50 до 60 років можуть підлягати мобілізації на загальних законних підставах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні більшість відстрочок від мобілізації продовжують автоматично, якщо законні підстави для них залишаються чинними. Наразі така можливість доступна для низки категорій громадян і охоплює понад 90% усіх оформлених відстрочок.