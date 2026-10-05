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Що буде, якщо їсти банани щодня: що показали дослідження

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Що буде, якщо їсти банани щодня: що показали дослідження
Банани. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Останні дослідження доводять користь від регулярного вживання бананів. Ці фрукти здатні позитивно впливати на стан організму і навіть викликати відчуття щастя та сплеск активності.

До того ж вони стануть у нагоді тим, хто намагається схуднути. Топ-6 причин їсти банани щодня зібрав німецький таблоїд Bild.

1. Покращують травлення

Завдяки підвищеному вмісту пектину банани здатні сприяти покращенню травлення.

Річ у тім, що пектин  – це розчинна клітковина, яку "люблять" кишкові бактерії, і він повністю розщеплюється.

2. Допомагають при печії

Ще однією перевагою бананів є високий вміст крохмалю. Він зв'язує надлишок кислоти і полегшує печію без жодних ліків.

3. Підвищують настрій

Амінокислота триптофан, що є у бананах, задіяна у виробленні гормону щастя – серотоніну. Тож вживання цих фруктів підвищує настрій.

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4. Заряджають енергією

Завдяки цій здатності банани часто називають "ідеальною закускою для спортсменів". Адже ці фрукти втамовують відчуття голоду, завдяки поєднаню фруктози та клітковини дають швидкий наряд енергії і містять дофамін, що сприяє пильності та зосередженості.

Приємний бонус: усе це не супроводжується підвищенням рівня цукру у крові, він залишається незмінним.

5. Допомагають схуднути

Попри те, що у 100 г бананів міститься   92 кілокалорії, вони можуть сприяти зниженню ваги.

Секрет полягає у клітковині, яка допомагає зберегти відчуття ситості на довше і не змінює рівень цукру у крові.

Дослідження, проведене серед діабетиків з надмірною вагою, показало, що ті, хто вживав банановий крохмаль, успішніше худнули.

Зелені банани виявилися особливо ефективними – вони містять більше стійкого крохмалю та довше зберігають відчуття ситості. 

6. Захищають серце і знижують ризик хвороби Альцгеймера

Калій, що міститься в бананах, вкрай  необхідний для здоров'я серця. Він допомагає знизити кров'яний тиск і зменшує ризик інсульту.

Фахівці радять придивитися до цих фруктів людям з дефіцитом калію. Найбільш корисними будуть   сушені банани: у них калію особливо багато.

А згідно з південнокорейським дослідженням, банани знижують ризик хвороби Альцгеймера: як і яблука та апельсини, вони містять речовину, яка зменшує оксидативний стрес у мозку.

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