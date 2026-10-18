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Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
icon 942
Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото
На війні загинув Василь Павлюк із міста Яремче. Джерело: Facebook/Яремчанська міська рада. Колаж OBOZ.UA

На війні проти російських загарбників загинув воїн із Івано-Франківщини Василь Павлюк. Його життя обірвалося 16 жовтня 2026 року в районі населеного пункту Межова Дніпропетровської області.

Там Герой із міста Яремче виконував бойове завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Про це повідомили на сторінці Яремчанської міської ради у Facebook

"Ще одне життя забрала війна. Ще одна українська родина зазнала непоправної втрати. У скорботі схиляємо голови перед мужністю та жертовністю нашого Захисника, який став на оборону рідної землі, її свободи й незалежності", – сказано в повідомленні. 

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Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото

Василь Павлюк загинув на війні. Джерело: Facebook/Яремчанська міська рада

Василь Павлюк народився у 1970 році. Проживав у місті Яремче. 

У міськраді висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя.

"У ці важкі хвилини розділяємо невимовний біль родини та всіх, хто знав, любив і шанував Василя", – зазначили там. 

Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото

Скриншот повідомлення на сторінці Яремчанської міської ради у Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, від отриманих на фронті поранень загинув військовий з села Фастівець Київської області Олександр Колісніченко. Життя захисника України обірвалось 14 жовтня 2026 року.

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