Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото

На війні проти російських загарбників загинув воїн із Івано-Франківщини Василь Павлюк. Його життя обірвалося 16 жовтня 2026 року в районі населеного пункту Межова Дніпропетровської області.

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Там Герой із міста Яремче виконував бойове завдання, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Про це повідомили на сторінці Яремчанської міської ради у Facebook.

"Ще одне життя забрала війна. Ще одна українська родина зазнала непоправної втрати. У скорботі схиляємо голови перед мужністю та жертовністю нашого Захисника, який став на оборону рідної землі, її свободи й незалежності", – сказано в повідомленні.

Василь Павлюк народився у 1970 році. Проживав у місті Яремче.

У міськраді висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя.

"У ці важкі хвилини розділяємо невимовний біль родини та всіх, хто знав, любив і шанував Василя", – зазначили там.

Як повідомляв OBOZ.UA, від отриманих на фронті поранень загинув військовий з села Фастівець Київської області Олександр Колісніченко. Життя захисника України обірвалось 14 жовтня 2026 року.