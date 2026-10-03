''Шахед'' здетонував у спальнях'': що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві

У ніч на 30 вересня 2026 року російська атака забрала життя двох мешканок Києва – 46-річної жінки та її 95-річної бабусі. Удар припав на приватний будинок у Святошинському районі столиці, де жили три покоління однієї родини.

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Про трагедію розповіла у Facebook родичка загиблих Юлія Гагаріна. За її словами, цей будинок звели ще у 1950-х роках два рідні брати – її діди.

Будинок, у якому виросли три покоління

Будинок на околиці тодішнього Києва два брати будували на дві сім’ї. Складали його з цегли та дерева, а будівельні матеріали, за словами Гагаріної, діставали навіть в обмін на пляшки горілки.

Він був великим, теплим і гостинним. Тут виросло три покоління дітей, а сімейні історії роками згадували за спільними обідами.

Серед тих, хто жив у будинку, була 95-річна бабуся Марія. Цього року родина мала відзначити її ювілей. Жінка багато років працювала у тубдиспансері та, за словами Гагаріної, була своєрідним "сімейним лікарем" для всієї вулиці.

На пенсію вона пішла вже після 70 років, щоб допомагати доглядати за дітьми в родині. Навіть напередодні трагедії її турбувало, що потрібно посіяти часник, хоча рідні не дозволяли їй робити це самостійно через страх нового падіння.

У будинку також мешкала її 46-річна онука Женя, яка 21 вересня відсвяткувала день народження. Вона любила, щоб навколо було красиво, і незадовго до трагедії придбала нові магніти для штор, які пасували до свіжого ремонту в кімнаті.

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"Шахед" здетонував буквально у спальнях

Увечері 29 вересня родина готувалася до чергової тривожної ночі. У будинку увімкнули газовий котел, бабусі дали заспокійливі ліки, а Єгору дозволили переночувати в друга на іншій вулиці, оскільки район вважався відносно безпечним.

Ближче до третьої години ночі почали працювати сили протиповітряної оборони. Собака Жені сховалася на ліжку бабусі. Тітка встигла написати рідним повідомлення "Ви як?", побачила відповіді та пішла до туалету.

Коли вона вийшла, то побачила цегляну стіну, яка летіла просто на неї. За словами Гагаріної, "Шахед" здетонував буквально у спальнях Жені та бабусі. Цегла розлетілася навколо, а дерев’яні перекриття, якими пишалися ще будівничі будинку, загорілися. Пожежу довелося гасити навіть наступного дня.

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Єгору вдалося вижити, оскільки тієї ночі він був не вдома. Тітка також залишилася жива, однак тепер їй доведеться пережити втрату доньки та матері. Жінку обіцяють виписати з лікарні, щоб вона могла попрощатися з рідними.

Прощання з Женею та її 95-річною бабусею відбудеться у неділю, 4 жовтня, о 10:00 у крематорії Байкового кладовища в Києві.

"Можна приїхати і попрощатися з гарними та світлими людьми", – написала Юлія Гагаріна.

Нагадаємо, 29 серпня 2026 року російська атака спричинила пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі Києва. В одній із квартир на верхньому поверсі спалахнула пожежа, також було зруйновано перекриття між помешканням та покрівлею.

Як писав OBOZ.UA, 25 вересня 2026 року внаслідок російської дронової атаки на Київ загинула журналістка Марія Ївженко. Вона писала про оборонні технології, українське IT та складні технологічні теми.