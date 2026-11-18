В Збройних силах України продовжується провадження стандартів НАТО. Зокрема, зараз в українському війську запроваджено принцип Альянсу, відповідно до якого сержант може самостійно ухвалювати рішення, коли немає комунікації з вищим керівництвом.

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Про це 18 листопада розповів заступник командира батальйону підготовки сержантського складу 199 навчального центру Десантно-штурмових військ ЗСУ, майор Віталій Гуменюк. Сержантська тема порушена через дату – сьогодні в Україні День сержанта.

Нова доктрина

"У нашій сержантській доктрині, що розвивається, акцентується на тому, як сержант самостійно ухвалює рішення. Якщо раніше він очікував на офіцерську вказівку щодо тих чи інших ситуацій, то тепер запроваджується принцип НАТО, відповідно до якого, коли немає комунікації з вищим керівництвом, сержант у бойових ситуаціях може самостійно ухвалювати рішення і є за це відповідальним", – розповів офіцер.

За його словами, у країн-партнерів ЗСУ також запозичили алгоритм TLP. Troop Leading Procedures – це процедури управління підрозділами. У військах наших партнерів діє принцип одноосібного планування бою, який використовують командири малих підрозділів для швидкого аналізу завдання, планування та підготовки операції.

"Тепер нам у навчальному процесі допомагають британські та французькі фахівці. Ми комбінуємо свій та їхній досвід і в підсумку виходить дуже цікаво. Якщо людям давати лише теорію, вона погано засвоюється, а коли поєднувати з практичними прикладами, то ефект значно кращий", – зазначив Віталій Гуменюк.

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Що передувало

Нагадаємо, як ще в 2019 році тоді ще президент Петро Порошенко обіцяв, що вже в 2020 році Збройні сили України будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО. Це повинно було статися відповідно до прийнятого закону про національну безпеку.

Так чи так, та впровадження стандартів НАТО повільно тривало всі ті роки, і прискорилося лише після початку повномасштабного вторгнення. Так, лише у 2025 році українське військо перейшло на так звану корпусну систему.

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Та Збройні сили України зараз вже перевершують стандарти НАТО, причому, у багатьох компонентах. Принаймні, в цьому впевнений генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.