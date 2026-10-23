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Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
270
Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету
Смірнов знову переміг на виборах ректора Луганського медуніверситету. Джерело: www.lsmu.edu.ua

16 жовтня 2026 року в Луганському державному медичному університеті (ЛДМУ), який через війну працює в Рівному, відбулися вибори ректора. Переможцем став Сергій Смірнов, який очолював заклад із 2021 року.

Як повідомили в ДЗ "Луганський державний медичний університет", за результатами голосування, Смірнова підтримали 83,65% виборців, які мали право брати участь у виборах.

Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету

Смірнов знову переміг на виборах ректора Луганського медуніверситету. Джерело: www.lsmu.edu.ua

З метою забезпечення безпеки всіх учасників виборчий процес було організовано в укритті з дотриманням необхідних заходів безпеки. Це дозволило провести голосування в належних умовах, попри виклики воєнного часу.

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Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету

Виборчий процес було організовано в укритті з дотриманням необхідних заходів безпеки. Джерело: www.lsmu.edu.ua

Луганський державний медичний університет через російську агресію двічі був змушений змінити місце розташування: у 2014 – заклад переїхав з Луганська до Рубіжного, а у 2022 році – до Рівного. Попри втрату значної частини матеріально-технічної бази, університет зумів зберегти кадровий потенціал, забезпечити безперервність освітнього процесу та продовжити наукову діяльність.

Які пріоритети назвав Смірнов

"Для мене це насамперед відповідальність перед університетською спільнотою, яка пройшла непростий шлях випробувань і змін. Наше головне завдання – зберігати й розвивати потенціал університету, створювати можливості для якісної медичної освіти та науки, а також готувати фахівців, які відповідатимуть на виклики сучасної системи охорони здоров’я. Ми маємо продовжувати розвиватися, зміцнювати партнерства й працювати заради майбутнього університету та його студентів", – зазначив Сергій Смірнов.

Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету

Виконувач обов’язків ректора ЛДМУ Євген Вербицький привітав Сергія Смірнова з перемогою. Джерело: www.lsmu.edu.ua

Серед пріоритетних напрямів подальшої роботи університету він назвав вдосконалення освітнього процесу, розвиток практичної підготовки здобувачів, розширення наукової діяльності, зміцнення співпраці з українськими та міжнародними партнерами, а також створення нових можливостей для професійного розвитку студентів і викладачів.

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