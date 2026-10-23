Сергія Смірнова обрали ректором Луганського державного медичного університету

16 жовтня 2026 року в Луганському державному медичному університеті (ЛДМУ), який через війну працює в Рівному, відбулися вибори ректора. Переможцем став Сергій Смірнов, який очолював заклад із 2021 року.

Відео дня

Як повідомили в ДЗ "Луганський державний медичний університет", за результатами голосування, Смірнова підтримали 83,65% виборців, які мали право брати участь у виборах.

З метою забезпечення безпеки всіх учасників виборчий процес було організовано в укритті з дотриманням необхідних заходів безпеки. Це дозволило провести голосування в належних умовах, попри виклики воєнного часу.

Луганський державний медичний університет через російську агресію двічі був змушений змінити місце розташування: у 2014 – заклад переїхав з Луганська до Рубіжного, а у 2022 році – до Рівного. Попри втрату значної частини матеріально-технічної бази, університет зумів зберегти кадровий потенціал, забезпечити безперервність освітнього процесу та продовжити наукову діяльність.

РЕКЛАМА

Які пріоритети назвав Смірнов

"Для мене це насамперед відповідальність перед університетською спільнотою, яка пройшла непростий шлях випробувань і змін. Наше головне завдання – зберігати й розвивати потенціал університету, створювати можливості для якісної медичної освіти та науки, а також готувати фахівців, які відповідатимуть на виклики сучасної системи охорони здоров’я. Ми маємо продовжувати розвиватися, зміцнювати партнерства й працювати заради майбутнього університету та його студентів", – зазначив Сергій Смірнов.

Головні історії дня

Серед пріоритетних напрямів подальшої роботи університету він назвав вдосконалення освітнього процесу, розвиток практичної підготовки здобувачів, розширення наукової діяльності, зміцнення співпраці з українськими та міжнародними партнерами, а також створення нових можливостей для професійного розвитку студентів і викладачів.