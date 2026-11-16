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Сансев'єрія виросте здоровою: названо добрива, який варто уникати

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Сансев'єрія виросте здоровою: названо добрива, який варто уникати
Сансев'єрія. Джерело: antoniodiaz/Shutterstock

Сансев'єрія здатна витримувати нерегулярний полив, сухе повітря та недостатнє освітлення. Проте навіть така витривала рослина може постраждати від неправильного догляду, особливо якщо йдеться про підживлення.

Як пише House Digest, сансев'єрія росте досить повільно, тому не потребує великої кількості поживних речовин. Надлишок добрив може завдати їй більше шкоди, ніж їх нестача. Експерти пояснили, яких засобів краще уникати та як правильно підживлювати рослину.

Які добрива не підходять для сансев'єрії

Насамперед фахівці радять обережно використовувати добрива з високим вмістом азоту. Цей елемент стимулює ріст зеленої маси, але його надлишок може призвести до того, що листя сансев'єрії стане надто м'яким і витягнутим.

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Не варто також зловживати добривами, що містять велику кількість фосфору. Хоча він необхідний для нормального розвитку рослин, додаткове внесення без ознак дефіциту не гарантує швидшого росту коренів чи появи нових пагонів.

Ще одна поширена помилка – використання концентрованих добрив без розведення. Кімнатні рослини зазвичай ростуть повільніше, ніж садові, а обмежений об'єм ґрунту в горщику підвищує ризик накопичення надлишкових солей.

Неправильне підживлення може спричинити пошкодження коренів, пожовтіння листя, появу коричневих кінчиків та уповільнення росту.

Чим краще підживлювати сансев'єрію

Для цієї рослини найкраще підходять універсальні збалансовані добрива, у яких основні поживні елементи містяться приблизно в однакових пропорціях.

Наприклад, можна обрати засіб із формулою NPK 10-10-10, де азот, фосфор і калій представлені в рівних частках. Однак навіть таке добриво не варто використовувати в повній концентрації. Експерти рекомендують розводити його до половини або навіть чверті дози, зазначеної виробником.

Підживлювати сансев'єрію найкраще навесні та влітку, коли вона активно росте. За потреби добриво можна вносити приблизно раз на три-чотири тижні. Восени та взимку, коли ріст зазвичай сповільнюється, від підживлення краще відмовитися.

Водночас деякі фахівці вважають, що сансев'єрія, яка росте в кімнатних умовах, узагалі може обходитися без регулярного внесення добрив.

Як зрозуміти, що рослина отримала забагато добрив

Про надлишок поживних речовин можуть свідчити зміни стану листя. Зокрема, варто звернути увагу на пожовтіння, сухі коричневі кінчики та припинення росту. Ще одна характерна ознака – білуватий наліт на поверхні ґрунту, який може з'являтися через накопичення мінеральних солей.

Якщо проблема виникла внаслідок надмірного підживлення, фахівці радять промити субстрат водою, щоб вимити зайві солі. При цьому горщик обов'язково повинен мати дренажні отвори, а вода – вільно витікати.

Важливо не допускати постійного перезволоження, адже сансев'єрія чутлива до застою води. Якщо солей накопичилося надто багато, доцільніше пересадити рослину у свіжий ґрунт.

Головне правило догляду за сансев'єрією – не перестаратися. Помірний полив, відповідне освітлення та мінімальне підживлення допоможуть зберегти її міцне листя і здорову кореневу систему.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як доглядати фікус Бенджаміна, щоб він не скидав листя.

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