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Садовий заявив про відмову від власної зарплати через затримки виплат комунальникам

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
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Садовий заявив про відмову від власної зарплати через затримки виплат комунальникам
Андрій Садовий міський голова Львова. Джерело: «Об’єднання «Самопоміч»

Через затримку виплат заробітної плати для працівників комунальних підприємств Львова міський голова Андрій Садовий заявив, що відмовляється й від своєї зарплати.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Садового, Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення, тобто без зарплат лишаться двірники та водії електротранспорту.

Загалом у місті не провели платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, ця сума охоплює підготовку до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак, які держава "фактично заморозила".

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Садовий говорив про це з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, який пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація, мовляв, може покращитися вже протягом місяця.

Попри це, Садовий вирішив відмовитися від своєї зарплати, бо "за таких обставин" вважає це "неетичним".

"Пропоную народним депутатам України та членам Кабінету Міністрів ухвалити таке саме рішення на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу. Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання", – сказав Садовий.

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