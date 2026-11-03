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"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
1,2 т.
"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Відео
Денис "Редіс" Прокопенко. Джерело: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

2 листопада у мережі зʼявилася неперевірена інформація про нібито катування військовослужбовців у селі Петропавлівська Борщагівка на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов". Командувач угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що ці події сприяють створенню картинки, вигідну для країни-агресорки Росії.

Його звернення опублікували в офіційному Telegram-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов". За словами "Редіса", поки всі батальйони, полки та бригади корпусу знаходяться на передовій, люди, які жодним чином не дотичні до захисту України, займаються саботажем у тилу і дискредитують українських військових.

"Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", – сказав бригадний генерал Прокопенко.

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У час, коли Україна веде кровопролитну війну за своє існування, він закликав або захищати країну на фронті, або допомагати робити це в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу.

Що відомо про інцидент

У мережі повідомили, що озброєні чоловіки нібито утримували в підвалі приватного будинку на Київщині близько 40 людей. Також стверджувалося, що одна людина померла на місці події, а лікарка швидкої медичної допомоги навіть на колінах просила представників поліції дозволити медикам потрапити на територію приватного сектору.

За даними правоохоронців, виклик надійшов від працівників приватної швидкої медичної допомоги, які повідомили про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Після прибуття на місце поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також неподалік зібралися місцеві жителі.

Правоохоронці наголосили, що інформація про незаконне утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності.

Згодом на місце події прибули командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Під час інциденту було чути постріли, також застосовували газ. Частина присутніх поводилася агресивно.

Що кажуть в "Азові"

В 1-му корпусі НГУ "Азов" заявили, що для його командування особовий склад – це найбільша цінність. Там наголосили, що "Азов" береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті.

Водночас підрозділ керується тими самими принципами і в тилу. Це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби.

"Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликаючи довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів", – сказано в заяві.

''Саботаж у тилу в інтересах Росії'': в ''Азові'' відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Відео

Скриншот повідомлення 1-го корпусу НГУ "Азов" у Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, жінка, яка назвалася власницею медичного закладу, заявила про нібито незаконне утримання поранених військових у Петропавлівській Борщагівці. Однак журналісти з'ясували, що клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, продали у 2024-му. Йдеться про Валентину Молоду, яка має стосунок до кількох громадських організацій та медичних компаній.

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