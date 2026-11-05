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Римма Зюбіна озвучила щоденник загиблої в Маріуполі Катерини Савенко: вийшла аудіокнига

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
594
Римма Зюбіна озвучила щоденник загиблої в Маріуполі Катерини Савенко: вийшла аудіокнига
Щоденник Катерини Савенко. Війна. Маріуполь. 2022, аудіокнига вийшла на платформі Абук

Історію мешканки Маріуполя, яка під час російської облоги міста записувала все, що відбувалося з нею та її родиною, тепер можна почути. Українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна озвучила документальну книгу "Щоденник Катерини Савенко. Війна. Маріуполь. 2022". Аудіокнига вийшла на платформі Абук."Знайди щоденник і розкажи всьому світу, що відбувалося в Маріуполі", – просила Катерина Савенко своїх рідних.

Вона загинула у квітні 2022 року, але її записи вдалося врятувати. Через чотири роки вони стали книгою, а тепер отримали й повноцінну аудіоверсію.Катерина Савенко була 42-річною мешканкою Маріуполя, матір'ю, дружиною, працівницею металургійного підприємства. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, вона почала вести щоденник.

У двох шкільних зошитах Катерина залишила 34 записи про життя в оточеному місті. Вона писала про обстріли, зруйновані будинки, пошуки води та їжі, ночі в підвалі, страх за близьких. Згадувала мирний Маріуполь, його вулиці, море, квіти та людей. Навіть у найважчі дні продовжувала вірити, що її родина виживе.29 березня 2022 року внаслідок російського обстрілу загинув чоловік Катерини, Віталій. Сама жінка отримала тяжкі поранення і померла 4 квітня. Її щоденник зберегла родина, яка згодом передала записи Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.Тепер ці записи звучать у виконанні Римми Зюбіної, однієї з відомих українських акторок театру та кіно.

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Для акторки це вже друга зустріч з історією Катерини Савенко. У серпні 2026 року вона читала уривки щоденника під час спеціальної події в Музеї історії міста Києва, де проходила виставка, присвячена Катерині. Тепер слухачам доступна аудіокнига."Я не втомлююся вірити, що всі ми виживемо заради того, щоб нащадки дізналися, що насправді коїлося в Україні 2022 року", – писала Катерина.

Її записи мають особливу документальну цінність: вони створювалися безпосередньо під час облоги, коли авторка ще не знала, що станеться з нею, її близькими та рідним містом. Це свідчення цивільної людини, яка день за днем спостерігала за руйнуванням Маріуполя.У липні 2026 року "Щоденник Катерини Савенко" вийшов окремою книгою за ініціативи та підтримки Фонду Ріната Ахметова, Музею "Голоси Мирних" та Групи Метінвест. Видання підготувала агенція IPIO.

Передмову написала правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. До книги також увійшли текст Антона Дробовича, історичний коментар Євгена Монастирського та ілюстрації художника Антона Логова.Історія Катерини вже представлена за межами України. Її записи стали частиною виставкових і культурних проєктів у Європі, зокрема української імерсивної інсталяції "Спомини", представленої на Венеційському кінофестивалі у 2026 році.

Вихід аудіокниги розширює доступ до одного з документальних свідчень про російську облогу Маріуполя. Завдяки співпраці з українською аудіокнигарнею Абук записи Катерини тепер можна слухати українською мовою.Аудіокнига "Щоденник Катерини Савенко. Війна. Маріуполь. 2022" доступна на платформі Абук.

Дізнатися більше про Катерину та історію її щоденника можна на сайті Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Нагадаємо, Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зберігає понад 145 тисяч історій українців про війну, з них близько 12,5 тисячі – свідчення мешканців Маріуполя. Це найбільший у світі архів свідчень мирних жителів України, які постраждали від російської агресії.

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