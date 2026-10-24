Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Знаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсРуслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиІлюстративне фото. ЛЕПЯкі графіки відключення діятимуть 24 жовтня: де не буде світла"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів

Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
858
Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська
Померла українська журналістка, військова парамедикиня та ветеранка Олена Шарговська з позивним "Джейн". Джерело: Колаж OBOZ.UA/Новинарня/Pexels

Померла українська журналістка, військова парамедикиня та ветеранка Олена Шарговська з позивним "Джейн", яка допомагала рятувати поранених на фронті та відстоювала права жінок у війську. Вона служила на Донеччині й Харківщині, займалася медичною евакуацією та навчала військовослужбовців тактичної медицини.

Про смерть Шарговської повідомила редакція  Новинарні, з якою вона співпрацювала. Там зазначили, що Олена мала значний досвід роботи в медіа та долучилася до допомоги військовим ще у 2015 році. Причину її смерті наразі не розголошують.

Чим займалася Олена Шарговська

До військової служби Олена працювала журналісткою, перекладачкою, редакторкою та SMM-фахівчинею. Вона співпрацювала з телебаченням, друкованими виданнями, а також проєктами Ukraїner та "Освіторія".

У 2015 році Шарговська почала їздити на фронт як доброволиця Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, а згодом долучилася до медичного батальйону "Госпітальєри". Вона допомагала пораненим військовим і поступово пов’язала своє життя з порятунком людей на війні.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
6,1 т.
Як виростити цілу клумбу з однієї хризантеми: перевірений спосіб
6,1 т.
Як виростити цілу клумбу з однієї хризантеми: перевірений спосіб
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
4,1 т.
Сьогодні гарний день, щоб провести час із близькими та будувати плани: гороскоп на 24 жовтня для всіх
4,1 т.
Сьогодні гарний день, щоб провести час із близькими та будувати плани: гороскоп на 24 жовтня для всіх
AstroObozAstroOboz
2,3 т.
Доля приготувала цим знакам сюрприз: кінець жовтня буде вдалим для них
2,3 т.
Доля приготувала цим знакам сюрприз: кінець жовтня буде вдалим для них
Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська

Померла Олена Шарговська. Джерело: Новинарня

Як Шарговська долучилася до війська

Повномасштабне вторгнення Росії застало Олену в Португалії. Через травму вона не змогла повернутися в Україну одразу, однак продовжувала допомагати країні як волонтерка.

10 вересня 2022 року, у свій день народження, Шарговська мобілізувалася до Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Вона служила на Донеччині, зокрема в Бахмуті й Торецьку, а згодом – на Харківщині. Її робота включала медичну евакуацію та навчання військових навичок тактичної медицини.

У серпні 2024 року через стан здоров'я Олена була змушена звільнитися зі служби. Попри це, вона продовжувала підтримувати побратимів і посестер, зокрема допомагала зі зборами та придбанням автомобілів для фронту.

Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська

Померла Олена Шарговська. Джерело: Новинарня

Як Олена Шарговська боролася за права жінок у війську

Шарговська була однією з тих, хто послідовно виступав за рівні права жінок у Збройних силах України. У 2015–2016 роках вона разом з однодумницями домагалася можливості для жінок служити нарівні з чоловіками та стала однією з організаторок "Маршу невидимого батальйону".

Також Олена долучилася до Жіночого ветеранського руху "Ветеранка", у межах якого відстоювала забезпечення військовослужбовиць належним спорядженням.

У Новинарні згадали, що попри труднощі й випробування Шарговська зберігала любов до слова та людей і продовжувала допомагати українським військовим. Її життєвим гаслом були слова: "Роби, що вважаєш за потрібне, а далі будь що буде".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку фронту загинув український журналіст Руслан Рудукан, який став на захист країни. Про його загибель повідомили сестра та Національна спілка журналістів України. Герою було 47 років.

Як писав OBOZ.UA, унаслідок російської атаки на Київ загинула журналістка Марія Ївженко. Вона писала про оборонні технології, український IT-сектор і розробки, що впливають на перебіг війни.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти Українипомер журналістсмертьУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!