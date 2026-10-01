Рушники пахнутимуть, як в елітному готелі: допоможе продукт, що є на кожній кухні

Ймовірно, кожен стикався із неприємним запахом рушників після прання. Позбутися поганого аромату досить легко – в цьому допоможе звичайний оцет, який є у кожному домі.

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Дієвими лайфхаками поділилося видання Ideal Home. За словами експертів, затхлий запах від рушників – це дуже поширена побутова ситуація. Щоб вони пахли лише чистотою та свіжістю, їх потрібно правильно прати та сушити.

Що треба зробити, щоб позбутися неприємного аромату

1. Добре струсіть рушники та розсортуйте їх

Перед пранням добре струсіть кожен рушник, щоб видалити залишки сміття чи бруду. Потім розсортуйте рушники за кольором і типом тканини. Не перевантажуйте пральну машину, адже це може завадити повноцінному пранню. Залиште достатньо місця, щоб рушники могли вільно рухатися в машинці.

2. Попереднє замочування в розчині оцту

Далі наповніть пральну машину або велику миску теплою водою та додайте одну чашку білого оцту. Замочіть рушники, що мають неприємний запах, у цьому розчині щонайменше на годину, адже оцет допомагає знищити бактерії та цвіль.

Рушники не будуть пахнути оцтом, коли ви їх дістанете, однак стануть чистими та м’якими.

3. Проведіть звичайне прання на високій температурі

Після замочування рушників у розчині оцту покладіть їх у пральну машину та виперіть на високій температурі. Уважно перевірте етикетку на кожному рушнику, щоб визначити, яка температура прання є для нього найбезпечнішою.

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Ви також можете додати до прання невелику кількість звичайного прального порошку, але не додавайте кондиціонер для білизни, оскільки він може залишити на рушниках наліт, який притягуватиме вологу й заважатиме рушникам повністю висохнути, через що вони знову можуть почати пахнути вогкістю або затхлістю.

4. Додайте харчову соду

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Цей крок не потрібно виконувати після кожного прання, але варто додати його до своєї процедури прання, коли рушники починають неприємно пахнути. Під час циклу полоскання додайте півчашки харчової соди, вона нейтралізує неприємні запахи та освіжає рушники.

5. Ретельно висушіть

Якщо у вас є сушильна машина, покладіть щойно випрані рушники в сушилку на високий режим нагріву. Або, якщо у вас є можливість сушити їх на відкритому повітрі, розвісьте у теплому місці або на сонці.

Надзвичайно важливо, щоб рушники повністю висохли, перш ніж їх складати та прибирати. Якщо вони хоч трохи вологі, запах може повернутися через надлишок вологи.

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Раніше OBOZ.UA писав, як прати ковдри і пледи, щоб вони лишалися пухнастими. Допоможе, знову ж таки, звичайний оцет.

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