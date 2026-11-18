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У Бучі та Кам’янському відбулося триденне навчання для представників пілотних громад проєкту "Ветеран і громада" від проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі"

У Бучі учасники працювали офлайн, а в Кам’янському, з огляду на безпекову ситуацію, навчання проходило онлайн. Головна мета – допомогти громадам розробити власні стратегії підтримки ветеранів та їхніх родин із конкретними рішеннями, визначеними відповідальними й планом реалізації.

Сьогодні в громадах діють різні програми, сервіси та ініціативи для ветеранів. Однак часто вони існують окремо одне від одного, і людині після повернення зі служби доводиться самостійно шукати потрібну допомогу та розбиратися у великій кількості можливостей. Завдання проєкту – об’єднати наявні ресурси в цілісну систему підтримки, побудовану навколо потреб ветерана.

"Коли ветеран повертається додому, він стикається з великою кількістю пропозицій: державними сервісами, ветеранськими та меценатськими проєктами. Але сам обсяг цієї інформації може бути для нього складним. Тому наше завдання – допомогти громадам поєднати вже наявні можливості в зрозумілу й узгоджену систему, щоб ветеран не залишався сам на сам із пошуком необхідної підтримки", – зазначає Наталія Ємченко, голова наглядових рад Фонду Ріната Ахметова та ГО "Серце Азовсталі".

У навчанні беруть участь представники місцевої влади, профільних установ, громадського сектору, бізнесу, а також ветерани та члени їхніх родин. Разом вони аналізують потреби громади, визначають сильні сторони й проблемні місця, працюють над ветеранськими маршрутами та напрацьовують практичні рішення. Результатом має стати стратегія з пріоритетами, конкретним планом дій, відповідальними, необхідними ресурсами та механізмом оцінювання результатів.

"У "Серці Азовсталі" ми працюємо з кожним оборонцем Маріуполя над його індивідуальним шляхом посттравматичного зростання – від реабілітації до самореалізації. Ми хочемо, щоб така підтримка існувала і на рівні громад для всіх ветеранів. Утім ми зрозуміли, що не існує універсального рішення, яке однаково спрацює всюди. Кожна громада має знайти власну модель підтримки, залучивши до цього процесу самих ветеранів. Саме тому ми об’єднали український досвід із міжнародною експертизою, щоб допомогти громадам стати справді ветераноцентричними", – говорить Тетяна Мальцева, директорка ГО "Серце Азовсталі".

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Програма навчання поєднує український досвід, результати дослідження 12 громад, проведеного командою Lanka.CX, та практики американської організації America’s Warrior Partnership (AWP), яка понад 10 років розвиває системну підтримку ветеранів на рівні громад у США. Освітню програму розроблено спільно з Київською школою економіки (KSE). Її мета – не перенести готову модель, а адаптувати дієві підходи до місцевого контексту, ресурсів і потреб.

Після триденного навчання громади матимуть ще шість тижнів менторського супроводу. За підтримки експертів учасники доопрацюють стратегії, перевірять запропоновані рішення та підготують їх до практичного впровадження. Важливо, щоб напрацьовані документи не залишилися формальністю, а стали основою реальних змін і зрозумілих маршрутів підтримки ветеранів.

Проєкт "Ветеран і громада" реалізується за ініціативи Фонду Ріната Ахметова спільно з ГО "Серце Азовсталі", Київською школою економіки (KSE) та американською організацією America’s Warrior Partnership (AWP).Ветераноцентрична громада – це не лише та, що створює умови для повернення захисників до цивільного життя, а й та, що визнає їх активними учасниками суспільних змін і розвитку території. Саме таку систему підтримки громади починають будувати вже сьогодні.