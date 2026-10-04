Розпушує і збагачує ґрунт; що посадити на місці помідорів

Осінь – найкращий час для висіву сидератів. Ці рослини допомагають захистити ґрунт від зимової ерозії та активного розвитку патогенів. А ще при вчасному зборі насичує субстрат поживними речовинами.

Відео дня

Саме тому після вирощування вимогливих культур, таких як помідори, не варто залишати грядку зимувати порожньою. І видання Deccoria називає вдалим вибором сидерату олійну редьку. Посіяна восени на городі, вона чудово захищає землю від негоди та стримує ріст бур'янів. Крім того, вона глибоко розпушує ґрунт, а після скошування й перекопування збагачує його цінною органікою.

Чому варто висівати олійну редьку

Як зелене добриво можна використовувати чимало рослин, і олійна редька – один із найкращих варіантів. Її варто сіяти на звільнених грядках одразу після збору останнього врожаю в сезоні. Завдяки цьому ви захистите ділянку від вимивання та промерзання, і навесні город буде значно швидше готовий до нових посадок ваших улюблених овочів та квітів.

Олійна редька швидко нарощує багату зелену масу, яка після перекопування насичує ґрунт поживними речовинами. Окрім того, рослина формує довге стрижневе коріння, яке глибоко проникає в землю, добре розпушує її та забезпечує доступ кисню. Вона також має фітосанітарні властивості: речовини, які виділяють її пагони й коріння, пригнічують розвиток шкідливих мікроорганізмів.

Загалом посів олійної редьки має безліч додаткових переваг для відновлення та підготовки землі до нового сезону. Вона ефективно заглушає бур'яни, які зазвичай швидко заповнюють порожні грядки. Під час цвітіння рослина приваблює до саду корисних комах-запилювачів. А ще олійна редька чудово утримує вологу в ґрунті, запобігає його ерозії та може повноцінно замінити мінеральні добрива, гній або компост.

РЕКЛАМА

Коли та як висівати олійну редьку на сидерат

Займатися посівом можна одразу після збирання врожаю – у серпні, вересні та навіть у жовтні, якщо осінь видалася теплою. Головне, щоб рослина встигла вигнати пагони заввишки близько 20 см до настання перших стійких морозів, адже вона здатна витримувати похолодання лише до -6 °C.

Головні історії дня

Перед посівом важливо правильно підготувати грядку: видаліть усі бур'яни та залишки попередніх рослин, хоча глибоко перекопувати землю не обов'язково. Насіння краще висівати рядами з інтервалом близько 15 см. Оптимальна густина становить приблизно 80-120 г насіння на один квадратний метр.

Насіння загортають у ґрунт на глибину близько 2 см, після чого землю трохи прикачують або ущільнюють і рясно поливають. Олійна редька стане чудовим сидератом після цибулі, часнику, картоплі, гороху, квасолі та томатів. Утім, від її посіву варто відмовитися на ділянках, де росла білокачанна, цвітна чи брюссельська капуста, брокколі або інші представники родини капустяних.

РЕКЛАМА

Що робити з редькою перед зимою

Коли редька достатньо виросте, перед настанням морозів її можна скосити або ж залишити рости далі. У першому випадку зелень скошують і перекопують разом із землею. Завдяки перегниванню органіки ґрунт збагачується та структурується, а отже зустрічає новий сезон повністю підготовленим. На невеликій ділянці чи городі скошену масу можна просто залишити на поверхні як захисний шар мульчі.

Другий варіант – залишити рослини на грядці, щоб їх приморозило. У цьому разі пагони й листя поступово відмирають і лягають на землю, створюючи природний ізоляційний покрив. Це чудове рішення, якщо ви не плануєте нічого висаджувати на цій ділянці восени. Навесні такий ґрунт залишиться лише класично перекопати, зачекати від кількох днів до двох-трьох тижнів – і можна сміливо братися до висаджування нових овочевих культур.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно підживити смородину восени.