Російські дрони в Луцьку пошкодили найбільшу картину у світі ''Космогонія''. Фото і відео

Внаслідок чергового російського обстрілу міста Луцьк, в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків була пошкоджена картина "Космогонія". Уламки російського дрона впали на Музей та спричинили в ньому пожежу пізно ввечері 13 жовтня. Серед інших експонатів, отримало пошкодження і найбільше в світі авторське полотно митця Петра Антипа.

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Рятувальники оперативно прибули до Музею, локалізували та загасили вогонь. Проте "Космогонія" встигла отримати пошкодження повідомили в закладі.

Про що мова

"Космогонія" – полотно, яке у 2024 році встановило національний рекорд України. Живописна картина має розмір 2086 м², з висотою у 10, і шириною у 200 метрів. Творча робота над проєктом тривала майже два роки.

Назва "Космогонія" походить від грецького слова "народження" і вказує на процес створення всього живого.

Полотно складається з шести частин, які складаються з понад 600 фрагментів, що об’єднані за тематиками: Початок, Створення Землі, Створення природи, Створення людини, Створення суспільства, Ноосфера, Майбутнє.

Війна знищує все

Через пожежу, спричинену російським дроном, знищено шосту частину роботи, яка має назву "Майбутнє".

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"Війна руйнує не лише те, що існує сьогодні. Вона знищує те, що могло б з’явитися завтра: людські життя, мрії, відкриття, можливості. І водночас майбутнє не визначене наперед. Ми створюємо його власними рішеннями та вчинками", – зазначає засновник Музею, автор ідеї та філософської концепції Віктор Корсак.

Що далі

Музей ще не визначився, що робити. Є дві пропозиції – або повністю відновити пошкоджений фрагмент, або зберегти сліди пожежі як нагадування наступним поколінням про наслідки війни.

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Остаточне рішення ухвалять після оцінки стану полотна, консультацій з автором картини та фахівцями з реставрації.

Як повідомляв OBOZ.UA, у середу, 14 жовтня, російські війська також завдали удару по Луцьку. Як і напередодні, окупанти атакували місто реактивним "Шахедом". Але внаслідок останньої атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа, відомо про шістьох загиблих та постраждалих.