Генеративний штучний інтелект став одним із ключових інструментів російських спецслужб для проведення інформаційних операцій у Європі. За допомогою нейромереж РФ намагається дестабілізувати ситуацію в країнах Європейського Союзу.

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Найактивніше дезінформаційні кампанії зараз розгортаються в країнах Центральної Європи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Маскування під авторитетні медіа та фейки про вибори

За даними української розвідки, щоб сформувати викривлене уявлення про політичні процеси та вплинути на електорат, у соціальних мережах масово поширюють відеоролики, створені за допомогою нейромереж. Щоб підвищити довіру аудиторії, ці матеріали маскують під сюжети відомих і авторитетних медіа, незаконно використовуючи їхні логотипи та фірмову символіку.

Згенеровані штучним інтелектом спікери транслюють вигідні Кремлю наративи, поширюють неправду про міжнародну ситуацію, а також намагаються дискредитувати конкретних європейських політиків. Зокрема, у таких відео звучать сфабриковані звинувачення у злочинах або непристойній поведінці, а також публікуються фальшиві заяви від імені державних діячів. У ГУР зазначають, що аналогічні методи раніше вже застосовувалися під час виборчих кампаній у Східній Європі та на Південному Кавказі.

Спроби розколу та головна мета РФ

Окрім сучасних політичних тем, в інформаційній війні активно використовується експлуатація історичного минулого, сформованого після Другої світової війни.

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Як приклад у розвідці наводять інформаційну кампанію, спрямовану на внутрішню аудиторію Німеччини. У її межах просувають заклики до нового поділу країни на ФРН і НДР за зразком епохи холодної війни. У такий спосіб роблять спроби поглибити наявні в німецькому суспільстві розбіжності та створити ілюзію критичного рівня внутрішньої напруженості.

За оцінкою ГУР, систематичне створення тригерних тем, розпалювання ворожнечі та провокування внутрішніх конфліктів мають цілком конкретну стратегічну мету. Підривна діяльність спрямована насамперед проти тих європейських політиків і сил, які засуджують російську агресію, підтримують Україну та виступають за посилення санкційного тиску. Кінцева мета таких операцій – занурити європейські держави у вирішення внутрішніх криз, відволікаючи їхню увагу та ресурси від протидії зовнішнім загрозам.

Головні історії дня

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Росія можуть заблокувати початок міжнародних переговорів щодо запровадження юридично обов’язкових обмежень на використання автономної зброї зі штучним інтелектом. Відповідне питання розглянуть цього тижня на міжнародній зустрічі в Женеві, однак позиції провідних військових держав суттєво різняться.

Як писав OBOZ.UA, розроблені українцями безпілотники зі штучним інтелектом самостійно визначили цілі та ухвалили рішення про ураження російських військових. Унаслідок атаки було знищено ворожу вантажівку та ліквідовано кількох окупантів.