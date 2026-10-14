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Блог

Сергій Марченко, експерт
Сергій Марченко, експерт

Експерт ринку праці

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 1,1 т.
Блог |

Росія вразлива значно більше, ніж ми можемо собі уявити

Росія вразлива значно більше, ніж ми можемо собі уявити
Момент влучання у дата-центр "Яндекса". Джерело: ASTRA

Росія вразлива значно більше, ніж багато хто може собі уявити. Граючись у супердержаву, росія створила свою власну, локальну ( і погану!) копію сервісів Google – Яндекс.

На Яндексі у них все. Карти, бази даних, документи, пошта – майже всі бізнеси росії так чи інакше користуються сервісами Яндекс.

І тут, внєзапно, виявилося, що така централізація – це неймовірно ущербна модель, якщо уїб@ть по датацентрам Яндекс!

Відповісти нам симетрично вони не можуть, бо у нас немає імперської пихи і ми НЕ створюємо погані копії американських сервісів, а використовуємо оригінали. А бомбити Америку путін все ще посцикує.

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Деякі люди помилково вважають, що у нас немає шансів перемогти росію, бо вона дуже велика і потужна.

Це хибна думка. Вразливість Яндексу – це лише ОДНА із ТИСЯЧ вразливостей московії. Їх значно БІЛЬШЕ! Більшість із них неявні, їх складно помітити, поки не почнеш детально займатися їх пошуком.

Внаслідок суперцентралізації московити побудували економіку з монструозними монополіями, які мало того що вразливі, а ще й самі ДЕГРАДУЮТЬ в умовах відсутності конкуренції.

Кожен точний удар по точкам вразливості робить московитам боляче і рано чи пізно вони не зможуть це вивозити.

Оце і буде кінець війни і справжні перемовини, а не п#здьож обіженок, що бандерівець Зеленський не хоче домовлятися.

Слава богу, в Силах Оборони є спроможні люди, які аналізують ці вразливості московитів і планують операції по знищенню цілих кластерів російської економіки і інфраструктури.

Ми переможемо.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Марченка
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