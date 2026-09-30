У середу, 30 вересня, російські війська завдали серії ударів по Краматорську Донецької області, застосувавши керовані авіабомби КАБ-250 та КАБ-500. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, освітні заклади та інфраструктурні об’єкти.

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Серед зруйнованих об’єктів – будівля Управління праці та соціального захисту населення міської ради. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Унаслідок російських ударів зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради. У ній працювали фахівці, які допомагали мешканцям міста вирішувати соціальні питання та отримувати необхідну підтримку.

Серед постраждалих – чоловік 1965 року народження та дві жінки 1970 і 1989 років народження.

Також пошкоджено понад десять багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об’єкт та адміністративну будівлю управління соцзахисту.

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Міський голова наголосив, що зруйнована установа надавала допомогу жителям, які її потребували. Він також зазначив, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 23 вересня, російські війська, попередньо з РСЗВ "Ураган", обстріляли Краматорськ на Донеччині. Унаслідок ворожої атаки поранення дістали дев’ятеро людей.

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