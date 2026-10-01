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Блог

Кирило Данильченко
Кирило Данильченко

Військовий оглядач

Новини. Суспільство / Думки
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Блог |

Росія не досягає своїх цілей в Україні. Інакше стався б колапс

Росія не досягає своїх цілей в Україні. Інакше стався б колапс
Стела на Майдані в Києві. Ілюстративне фото
Джерело: ЗСУ

Якби вони могли дистанційно стратегічними бомбардуваннями щось у нас знищити до колапсу, то у нас не було б мостів через Дніпро та великих вузлових станцій. Не було б перекидання частин із заходу на схід. Не було б зосередження з травня, коли стартувала операція "Вівальді" і з’явилися перші полонені. Були б серйозні перебої з харчами та паливом у бойових порядках. У нас не було б ВПК і кількох сотень дронів над РФ, не було б випадів кількома дивізіонами "Нептунів" і "Фламінго" по заводах, а також авіації, що літає на БШУ. Не було б перекидання західної зброї та діючих ремонтних заводів для техніки на мільйон осіб. Звісно, сотні тисяч тонн пайків, води, ліків та речей не могли б рухатися до фронту – довелося б прокладати всі ці "стежки Хо Ши Міненка" та підземні дороги.

Але раз усе це у нас є – висновок один: їхня повітряна кампанія не досягає мети й не досягне. Інакше потяги ходили б із затримками на багато діб, а половина порожніх заправок була б не в Пітері, а в Дніпрі.

Тому вони зосередилися на "Азнаурі", макдаках, складах з ліками, "Сільпо" та логістиці – намагаються підрізати нам децентралізовану доставку з коліс. Це б’є по гаманцю, по робочих місцях, плюс можна показати своєму ох*ївшому від безперервних "перемог™" населенню гарну картинку. Бо важко продати 250 полонених обриганів із соплями в носі як перемогу, так само як і те, що Шандриголове вже втретє переходить з рук у руки. 12 років, с*ка. 12 років за дві області. Діди в трунах перевертаються – за цей час встигли провести дві світові війни.

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Тому бережіть себе і дотримуйтесь правил безпеки. Організуйте в підвалі сховище, занесіть туди воду та теплий одяг – якщо завалить, вас відкопають, і це в рази краще, ніж бути порізаним склом або згоріти уві сні. Слідкуйте за моніторинговими каналами, уникайте натовпу, забирайте посилки не в годину пік. Мисліть стратегічно щодо особистої автономності та жорстко тисніть на місцеву владу, щоб вона перестала ліпити ці скляні зупинки й пиляти на фонтанах.

Вони не можуть ізолювати від логістики навіть поле бою під час локальних контратак, не кажучи вже про те, щоб задушити міста з мільйонним населенням. Бережіть себе. Вони надірвуть дупу.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Кирила Данильченка
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