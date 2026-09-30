В часи СРСР повсюдний дефіцит поширювався не тільки на речі. Завести омріяну домашню тварину теж було справжнім випробуванням і вимагало років очікування, величезних грошей або серйозних зв’язків.

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У той час як дворові коти та безпородні собаки діставалися задарма, за рідкісними тваринами полювали на спекулятивних "Пташиних ринках" та вистоювали виснажливі черги в поодиноких клубах та розплідниках. OBOZ.UA розповідає, яких тварин було складно завести тим, хто жив у Союзі.

Закордонні та рідкісні породи собак

Щоб купити породисте цуценя, особливо породи, виведеної на Заході, не можна було просто прийти й заплатити гроші. Усіма службовими та службово-декоративними собаками опікувався ДОСААФ або єдиний у місті клуб службового собаківництва. Тому тим, хто хотів придбати цуценя колі, боксера, ердельтер'єра, німецького дога чи пуделя, доводилося записуватись у спеціальну чергу і чекати по 2-3 роки. При цьому увесь цей час доводилося справно платити членські внески та ходити на обов’язкові курси.

А навіть коли черга доходила, вибирати цуценя з посліду самостійно зазвичай не давали – родина отримувала того малюка, якого призначить клуб. Коштувати таке цуценя могло від 80 до 150 карбованців, що дорівнювало цілій середньомісячній зарплаті. Афганські хорти, чау-чау чи пекінеси взагалі вважалися елементом розкоші й завозилися поодиноко дипломатами чи моряками.

Чистопородні та породисті коти

Селекційне розведення котів в СРСР з'явилося фактично лише наприкінці 1980-х років. До цього поняття "породистий кіт" було відносним. Купити справжнього перського, сіамського чи ангорського кота вважалося величезною удачею.

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Більшість так званих "пухнастих екзотів" потрапляли в країну з-за кордону через виїзних громадян. Ціни на них на чорному ринку сягали астрономічних сум, тому в абсолютній більшості радянських квартир мешкали звичайні безпородні мурчики, підібрані з вулиці або забрані в знайомих.

Екзотичні птахи

Хвилясті папужки та канарки з часом стали звичним явищем у радянських домівках, але на світанку їхньої популярності за ними вишиковувалися черги. А от великі види птахів були абсолютним ексклюзивом. Побачити в радянській квартирі жако, какаду чи ара було майже неможливо.

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У державних зоомагазинах вони не продавалися взагалі. Єдиним місцем, де теоретично можна було дістати такого птаха, залишався "Пташиний ринок", куди їх потайки завозили з-за кордону. Коштували великі папуги дорожче за кольоровий телевізор, тому тримати їх удома могли дозволити собі лише заможні люди або чиновники.

Рідкісні види акваріумних рибок

Акваріумістика була надзвичайно популярною в СРСР, але асортимент у державних магазинах зазвичай обмежувався кількома невибагливими видами на зразок мечоносців та гупі. Коли в країні з'явився попит на екзотику, наприклад скалярій, неонових рибок чи дискусів, виявилося, що розводити та перевозити їх надзвичайно складно.

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Перші екземпляри імпортувалися приватними колекціонерами, а інформацію про їхнє утримання передавали з рук у руки. На "Пташинках" за одну маленьку неонову рибку перекупники могли просити чималі гроші, хоча гарантій, що вона виживе в звичайній водопровідній воді, ніхто не давав.

Сухопутні черепахи

Середньоазійські сухопутні черепахи потрапляли до радянських міст переважно із Середньої Азії та Казахстану. У державних зоомагазинах вони з'являлися вкрай рідко.

Зазвичай нещасних плазунів виловлювали в дикій природі та привозили у жахливих умовах перекупники, через що тварини часто потрапляли до нових господарів виснаженими чи хворими. Попри відносну дешевизну на тіньовому ринку, знайти й купити здорову черепаху було справжнім квестом.

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Декоративні гризуни

Звичайні білі миші були доступні завдяки шкільним та науковим лабораторіям. Проте сирійські хом'ячки, декоративні щури чи морські свинки у визначені періоди ставали справжнім дефіцитом.

Оскільки промислового розведення дрібних гризунів не існувало, попит повністю перекривали домашні розвідники-любителі. Якщо десь траплявся сплеск моди на хом'ячків, дістати їх через зоомагазин було майже неможливо – доводилося дізнаватися адреси місцевих заводчиків через знайомих.

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Догляд за домашніми улюбленцями

Окрім складнощів із купівлею, справжнім випробуванням для радянських господарів був і сам догляд за тваринами. Готових сухих кормів чи консервів у Радянському Союзі не існувало як явища: котів і собак годували кашами з субпродуктами, залишками зі столу або варили їм окремі супи, а спеціальний наповнювач для котячих туалетів заміняли піском чи дрібно рваними газетами.

Що ж стосується медицини для тварин, то професія ветеринара в СРСР асоціювалася насамперед із колгоспами, радгоспами та обслуговуванням сільськогосподарської худоби. Спеціалізованих клінік для дрібних домашніх тварин у містах практично не було, а доступні медикаменти й вакцини розроблялися переважно для фермерських потреб. Через це лікувати собак чи котів часто доводилося за порадами знайомих, а протипаразитарні засоби чи шампуні господарі змушені були вигадувати й виготовляти власноруч.

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