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Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
1,7 т.
Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу
Порошенко передав військовим партію допомоги на суму 25 млн грн. Джерело: eurosolidarity.org/колаж OBOZ.UA

Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони партію дронів, екскаватори та обладнання на суму 25 мільйонів гривень. Ресурсні бази 15 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, ССО, ВМС і Повітряних Сил поповнять 4 екскаватори-навантажувачі, 100 ударних FPV-дронів "Блискавка" з фіксованим крилом, 145 інверторних генераторів, 130 зарядних станцій, 290 автономних дизельних обігрівачів.

Про це Порошенко розповів у соцмережах.

Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Порошенко передав військовим партію допомоги на суму 25 мільйонів гривень. Джерело: eurosolidarity.org

П'ятий президент під час зустрічі з військовими також повідомив, що більшість у Верховній Раді ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на 2027 рік, де мільярди розписані не на підтримку ЗСУ, а на нецільові популістські витрати.

"Прокурорам, суддям, силовикам зарплати підвищують. А грошове забезпечення військових не підвищують уже п’ятий рік. Кажуть, грошей немає. На тих є, а на армію – немає. Наша команда запропонувала скоротити видатки на 515 мільярдів гривень і спрямувати їх Збройним Силам. Ми билися вдень і вночі. Але жодної поправки "Європейської Солідарності" не врахували", – констатує Порошенко.

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"А на зустрічі з керівництвом Збройних Сил нам сказали, що зокрема через подорожчання пального армія змушена скорочувати закупівлю дронів та озброєння. Миритися з цим ми не будемо", – говорить Петро Порошенко.

Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Військові отримали 100 ударних FPV-дронів «Блискавка» з фіксованим крилом. Джерело: eurosolidarity.org

Він також нагадав, у якому стані армія була після втечі Януковича в 2024 році і який шлях реформ вона подолала до 2019 року.

"З якою армією Україна зустріла ворога у 2014-му? У Криму на бік ворога перейшли 96% співробітників Управління державної охорони. Команди не було кому віддавати. Присягу зрадили понад 70% військових, а з ними й командування ВМС на чолі з командувачем. Щоб організувати оборону, сотні бійців самооборони Майдану після тижневих курсів відправляли на фронт на шкільних автобусах і в спортивних костюмах. Такою ми прийняли армію від януковича: деморалізованою, розкладеною, завербованою і не здатною виконувати бойові завдання", – нагадує пʼятий президент.

Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Екскаватори-навантажувачі. Джерело: eurosolidarity.org

"Наш пріоритет був: армія, мова, віра. Якщо армія – пріоритет, за словами мають стояти гроші. А гроші – це бюджет. Бюджет без підвищення грошового забезпечення для мене як п’ятого президента і лідера опозиції неприйнятний. І я робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили", – наголосив Порошенко.

Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Порошенко передав військовим партію допомоги на суму 25 мільйонів гривень

Нагадаємо, що "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначив Порошенко.

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