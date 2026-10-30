Робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили: Порошенко передав на фронт чергову допомогу

Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони партію дронів, екскаватори та обладнання на суму 25 мільйонів гривень. Ресурсні бази 15 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, ССО, ВМС і Повітряних Сил поповнять 4 екскаватори-навантажувачі, 100 ударних FPV-дронів "Блискавка" з фіксованим крилом, 145 інверторних генераторів, 130 зарядних станцій, 290 автономних дизельних обігрівачів.

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Про це Порошенко розповів у соцмережах.

П'ятий президент під час зустрічі з військовими також повідомив, що більшість у Верховній Раді ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на 2027 рік, де мільярди розписані не на підтримку ЗСУ, а на нецільові популістські витрати.

"Прокурорам, суддям, силовикам зарплати підвищують. А грошове забезпечення військових не підвищують уже п’ятий рік. Кажуть, грошей немає. На тих є, а на армію – немає. Наша команда запропонувала скоротити видатки на 515 мільярдів гривень і спрямувати їх Збройним Силам. Ми билися вдень і вночі. Але жодної поправки "Європейської Солідарності" не врахували", – констатує Порошенко.

"А на зустрічі з керівництвом Збройних Сил нам сказали, що зокрема через подорожчання пального армія змушена скорочувати закупівлю дронів та озброєння. Миритися з цим ми не будемо", – говорить Петро Порошенко.

Він також нагадав, у якому стані армія була після втечі Януковича в 2024 році і який шлях реформ вона подолала до 2019 року.

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"З якою армією Україна зустріла ворога у 2014-му? У Криму на бік ворога перейшли 96% співробітників Управління державної охорони. Команди не було кому віддавати. Присягу зрадили понад 70% військових, а з ними й командування ВМС на чолі з командувачем. Щоб організувати оборону, сотні бійців самооборони Майдану після тижневих курсів відправляли на фронт на шкільних автобусах і в спортивних костюмах. Такою ми прийняли армію від януковича: деморалізованою, розкладеною, завербованою і не здатною виконувати бойові завдання", – нагадує пʼятий президент.

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"Наш пріоритет був: армія, мова, віра. Якщо армія – пріоритет, за словами мають стояти гроші. А гроші – це бюджет. Бюджет без підвищення грошового забезпечення для мене як п’ятого президента і лідера опозиції неприйнятний. І я робитиму все, що від мене залежить, щоб зміцнювати Збройні Сили", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, що "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначив Порошенко.