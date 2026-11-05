Робота була важкою, але відкривала можливості: хто в СРСР заробляв більше, ніж професори

У 1970-1980-х роках у СРСР склалася незвична за сучасними мірками ситуація. У той період шахтарі та робітники гарячих цехів могли заробляти в кілька разів більше, ніж лікарі, університетські професори чи досвідчені інженери.

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Як пише "Телеграф", так відбувалось тому, що радянська економіка робила ставку на важку промисловість і фізичну працю, тому люди, які працювали під землею або біля промислових печей, мали не лише високі зарплати, а й особливий соціальний статус. Однак був у цього і дуже темний бік.

Які зарплати отримували шахтарі та забійники

На тлі молодих інженерів, які після закінчення вишів заробляли порівняно скромні гроші, шахтарі та забійники вважалися одними з найбільш забезпечених працівників. Їхній місячний заробіток міг становити від 500 до 1000 карбованців. Конкретна сума залежала від виробітку та того, наскільки вдало працівник виконував або перевищував установлену норму.

Для розуміння масштабу цих доходів варто врахувати, що середня зарплата в СРСР у той період становила приблизно 150-170 карбованців. Високі виплати шахтарям пояснювали важкими умовами праці, небезпекою для життя та надбавками за стаж.

Наприклад, працівник шахти на Донбасі чи в Кривбасі за один місяць міг заробити стільки, скільки молодий інженер у проєктному бюро отримував за пів року. Завдяки такій різниці в доходах шахтарів нерідко називали робітничою елітою.

Автомобіль за кілька місяців і доступ до дефіциту

Високі заробітки давали змогу шахтарям здійснювати великі покупки, які для більшості радянських громадян залишалися недосяжними. Однією з них був власний автомобіль. Новий ВАЗ-2101, відомий як "Жигулі", коштував приблизно 5500 карбованців. За умови регулярних заощаджень шахтар міг зібрати на нього за 6-10 місяців. Звичайному службовцю на таку покупку довелося б відкладати значно довше – фактично роками.

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Крім того, працівники шахт мали кращі можливості придбати автомобіль: для них могли передбачати окремий порядок отримання або скорочене очікування приблизно до пів року. Переваги стосувалися не лише транспорту. Міста з розвиненою гірничою промисловістю зазвичай краще забезпечували товарами, зокрема тими, які в інших регіонах були дефіцитними. Там частіше можна було знайти фінські меблі, чеську сантехніку, імпортний одяг і взуття. Кращим був і вибір продуктів: у продажу з'являлися делікатеси, які пересічним мешканцям інших міст доводилося діставати з великими труднощами.

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Пільгові путівки та що можна було придбати на 700 карбованців

Додатковою перевагою для шахтарів були можливості для відпочинку. Щороку вони могли отримувати путівки до санаторіїв Криму, Кавказу та Карпат. Найчастіше за них не потрібно було платити повну вартість: працівник вносив лише 15-20% від ціни, а решту покривали за рахунок пільг.

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Наскільки значними були шахтарські доходи за тодішніх цін, можна побачити на прикладі звичайних покупок. Маючи зарплату 700 карбованців, працівник міг придбати 318 кілограмів вареної ковбаси "Докторська", яка коштувала 2,20 карбованця за кілограм. Або ж витратити всю суму на 3500 буханок хліба.

Ще один показовий приклад – побутова техніка. Місячного заробітку в 700 карбованців вистачало навіть на два кольорові телевізори "Рубін", адже один такий пристрій коштував близько 650 карбованців.

Чому така система оплати праці була проблемною

На перший погляд, високі зарплати шахтарів і робітників гарячих цехів здавалися цілком справедливими: держава щедро оплачувала їхню небезпечну та виснажливу працю. Однак радянська система мала й інший бік. Вона створювала значний розрив між доходами людей фізичної та інтелектуальної праці. Інженери, лікарі, науковці й учителі могли роками здобувати освіту, брати на себе велику відповідальність, але отримувати набагато менше за робітників без вищої кваліфікації. Це знецінювало професійні знання та не надто заохочувало молодь обирати складні спеціальності.

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Водночас високі заробітки на важких виробництвах мали свою ціну. Шахтарі, металурги та працівники гарячих цехів ризикували здоров'ям, працювали в небезпечних умовах і часто стикалися із професійними захворюваннями, вилікувати які вкрай важко, а то і неможливо як, скажімо, силікоз легень. При цьому держава нічого не робила, щоби поліпшити умови такої праці – лише закидала робітників грошима. Тобто підвищена зарплата була не стільки ознакою особливого добробуту, скільки компенсацією за виснажливу працю та ризики, яких інші працівники не мали.

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Крім того, така система не усувала загальних проблем радянської економіки. Навіть великі заробітки не гарантували можливості вільно купити потрібні товари: у магазинах бракувало якісного одягу, техніки, меблів та продуктів. Високі доходи окремих категорій працівників не означали загального достатку, а лише підкреслювали нерівномірність розподілу благ. У результаті люди могли добре заробляти, але все одно залежали від дефіциту, черг і доступу до товарів, який часто визначався не грошима, а місцем роботи та зв'язками.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому продавці в СРСР мали високий дохід.