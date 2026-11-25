Підтримка побратимів, робота з психологами-тренерами, медитації та групові активності – ретрити з посттравматичного зростання від проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" поєднують різні методики, які допомагають захисникам відновлюватися після пережитого, знаходити внутрішні опори та повертати відчуття єдності. Один із ключових принципів цієї роботи – "рівний рівному": досвідом відновлення діляться ті, хто сам пройшов через війну, оборону Маріуполя та російський полон.

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"Це базується на тому, що такий самий ветеран, такий самий побратим, який уже пройшов цей шлях, передає свій досвід тим, хто нещодавно повернувся з полону. Він розповідає власну історію, ділиться тим, як йому вдалося реабілітуватися, що допомогло впоратися зі страхами та тригерами. Паралельно працюють психологи-тренери, які допомагають опрацьовувати пережите. Такий підхід дає можливість отримувати підтримку і професійно, і від людини, яка справді розуміє твій досвід", – пояснює Володимир Вдовенко, тренер із посттравматичного зростання ГО "Серце Азовсталі", який сам пройшов оборону Маріуполя та російський полон.

Важливість спілкування з людьми зі схожим досвідом відзначає і Руслан Кулініч – морський піхотинець, оборонець Маріуполя, який провів у російському полоні 38 місяців і 8 днів. Він став учасником ретриту "Серця Азовсталі" у Трускавці та особливо цінує можливість бути серед побратимів, які розуміють його без зайвих пояснень.

"Найцікавіше в тому, що ти зустрічаєшся з такими самими людьми, як і ти, з таким самим досвідом. Якщо ніхто не буде підтримувати ветеранів, військових після повернення з війни, то це буде біда-бідова. Саме тому такі програми, як "рівний рівному", дуже важливі", – говорить Руслан Кулініч.

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Руслан знає, наскільки непростим може бути шлях повернення до мирного життя. Під час оборони Маріуполя він пережив авіаудар, а після спроби прориву потрапив у полон. Поки родина боролася за його звільнення, він провів у неволі майже чотири роки. Після повернення Руслану довелося заново налагоджувати життя з дружиною, відновлювати зв’язки та звикати до життя на волі.

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Сьогодні він сам долучається до акцій на підтримку звільнення побратимів, які досі перебувають у полоні. А участь у ретриті стала для нього ще однією можливістю побути серед своїх, отримати підтримку та долучитися до спільних практик відновлення.

Ретрити з посттравматичного зростання є частиною комплексної системи підтримки захисників, яку розвиває ГО "Серце Азовсталі". Їхня мета – допомогти ветеранам переосмислити свій досвід, відновлюватися та знайти нові можливості для себе у цивільному житті.