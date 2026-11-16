Реабілітація дає результат: Фонд Ріната Ахметова підтримав пораненого жителя Запоріжжя Аркадія Третяка

8 червня 2026 року Аркадій із Запоріжжя дістав тяжких поранень обох ніг унаслідок удару російського безпілотника по зупинці громадського транспорту. Він переніс низку операцій та тривале лікування. Досі 47-річний чоловік пересувається на милицях і відчуває сильний біль.

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Нещодавно він пройшов реабілітацію за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Каже, що перебування в санаторії допомагає йому не лише фізично, а й психологічно.

"Відпочивається чудово. Усім задоволений. Дуже дякую Фонду. Процедури хороші. Звісно, частини м'яза немає, і її вже не повернути, але загальний стан покращився. Психологічно теж стало краще. Тут сплю чудово", – ділиться враженнями від курсу відновлення Аркадій.

Під час удару російського дрона чоловік дістав контузію та тяжкі поранення обох ніг. Втратив багато крові, поки його доправили до лікарні. Спочатку Аркадію зробили сім операцій. Згодом його перевели до іншої лікарні, де у відділенні термічної травми та реконструктивної хірургії він переніс ще три втручання.

Діагноз чоловіка важкий – мінно-вибухова травма та відкриті рани обох гомілок. Одна з ран досі загоюється.

"Виходить, ліву ногу тут більш-менш відновили, а на правій нозі пошкоджений нерв, і навіть коли торкаюся, болить, прострілює", – пояснює чоловік.

Тому після стаціонарного лікування Аркадію рекомендували пройти курс реабілітації, щоб покращити функції опорно-рухового апарату. За підтримки Фонду Ріната Ахметова він отримав можливість розпочати відновлення. Попереду в чоловіка тривале лікування. Лікарі поки не можуть спрогнозувати, коли він зможе відмовитися від милиць і наскільки вдасться відновити функції ушкодженої ноги.

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У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).

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