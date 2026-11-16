Реабілітація дає результат: Фонд Ріната Ахметова підтримав пораненого жителя Запоріжжя Аркадія Третяка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиІрина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботиНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. ФотоНа могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. Фото"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’яВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація змінилася: в Україні діють оновлені графіки відключень світлаРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуІлюстрація до гороскопаТрьом знакам зодіаку потрібно бути рішучими на початку тижня: найкращий час переглянути свої рішення"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рікІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскуванняІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскування
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Реабілітація дає результат: Фонд Ріната Ахметова підтримав пораненого жителя Запоріжжя Аркадія Третяка

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
55
Реабілітація дає результат: Фонд Ріната Ахметова підтримав пораненого жителя Запоріжжя Аркадія Третяка
Аркадій Третяк. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

8 червня 2026 року Аркадій із Запоріжжя дістав тяжких поранень обох ніг унаслідок удару російського безпілотника по зупинці громадського транспорту. Він переніс низку операцій та тривале лікування. Досі 47-річний чоловік пересувається на милицях і відчуває сильний біль.

Нещодавно він пройшов реабілітацію за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Каже, що перебування в санаторії допомагає йому не лише фізично, а й психологічно.

"Відпочивається чудово. Усім задоволений. Дуже дякую Фонду. Процедури хороші. Звісно, частини м'яза немає, і її вже не повернути, але загальний стан покращився. Психологічно теж стало краще. Тут сплю чудово", – ділиться враженнями від курсу відновлення Аркадій.

Під час удару російського дрона чоловік дістав контузію та тяжкі поранення обох ніг. Втратив багато крові, поки його доправили до лікарні. Спочатку Аркадію зробили сім операцій. Згодом його перевели до іншої лікарні, де у відділенні термічної травми та реконструктивної хірургії він переніс ще три втручання.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
5,0 т.
Гороскоп на 16 листопада: день амбіцій і зважених рішень для всіх знаків зодіаку
5,0 т.
Гороскоп на 16 листопада: день амбіцій і зважених рішень для всіх знаків зодіаку
OBOZ.UAOBOZ.UA
3,0 т.
Чи варто зрізати гортензії на зиму: несподівана порада від досвідчених садівників
3,0 т.
Чи варто зрізати гортензії на зиму: несподівана порада від досвідчених садівників
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,3 т.
Не у 20 років: названо точний вік, коли люди досягають піку розумового та емоційного інтелекту
2,3 т.
Не у 20 років: названо точний вік, коли люди досягають піку розумового та емоційного інтелекту

Діагноз чоловіка важкий – мінно-вибухова травма та відкриті рани обох гомілок. Одна з ран досі загоюється.

"Виходить, ліву ногу тут більш-менш відновили, а на правій нозі пошкоджений нерв, і навіть коли торкаюся, болить, прострілює", – пояснює чоловік.

Тому після стаціонарного лікування Аркадію рекомендували пройти курс реабілітації, щоб покращити функції опорно-рухового апарату. За підтримки Фонду Ріната Ахметова він отримав можливість розпочати відновлення. Попереду в чоловіка тривале лікування. Лікарі поки не можуть спрогнозувати, коли він зможе відмовитися від милиць і наскільки вдасться відновити функції ушкодженої ноги.

У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).

Схожі теми
Війна в УкраїніФонд Ріната Ахметовареабілітація
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!