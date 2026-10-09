Раніше в Україні не переводили годинники: як було в СРСР

Уже за кілька тижнів Україна знову перейде на зимовий час. Переведення стрілок – цілком звичний для кожного ритуал. Однак, не всі пам’ятають, що в часи СРСР був цілий період, коли час цілий рік був однаковим.

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Вся величезна країна перебувала в так званому "декретному" часі. Він випереджав астрономічний поясний точнісінько на 60 хвилин. OBOZ.UA пригадує, як змінювався підхід до вимірювання часу в Україні.

"Декретний час" – суто радянський винахід

"Декретним" час в СРСР стали називати через те, що документ, яким радянська влада його запровадила, називався декрет. Він вийшов у 1930 році і передбачав переведення стрілок по всій території Союзу на годину вперед відносно стандартного поясного часу.

Головна відмінність цього підходу від сучасного полягала у відсутності сезонних стрибків. Час весь рік був однаковим.

Коли від цієї системи відмовились

Попри те, що весь світ практикував переведення стрілок двічі на рік, в СРСР "декретний" час діяв аж до 1981 року. Тоді урядовою постановою вперше запровадили обов'язковий перехід на літній час.

Вперше одну годину додали до "декретного" часу 1 квітня того ж року. В результаті експерименту літній час в Україні став випереджати природний астрономічний аж на цілих дві години.

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Але для нашої країни це був не перший такий перехід. Так у розпал визвольних змагань, у 1919 році український уряд вирішив запровадити літній час, який тривав би з квітня по вересень. Примітно, що цю ідею вирішили втілити всього зі рік після США. Там літній час запровадити у 1918 році.

Відмова від радянського спадку та сучасний формат

Від "декретного" часу Україна остаточно відмовилася лише 1990 року. Після кількох років невизначеності й коригувань, сучасний порядок був запроваджений урядовим рішенням у 1996 році. За київський час прийняли стандарт другого часового поясу і запровадили два переведення стрілок – у квітні та жовтні.

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