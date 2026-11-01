''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанкХакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в УкраїніХакери зламали Росстат і отримали дані про справжні втрати армії РФ на війні в УкраїніЯк правильно встановлювати сонячні панелі в квартиріЯк зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелей"Ми точно не відмовимося від наших територій": Зеленський закликав не вирішувати долю України без України"Ми точно не відмовимося від наших територій": Зеленський закликав не вирішувати долю України без УкраїниНе лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. ФотоНе лише Олешки: українські військові евакуювали також 167 цивільних з правобережжя Херсонщини. ФотоРемонт на лінії електропередачі. ІлюстраціяЕнергетики оголосили графік відключень на 2 листопада: де не буде світла у понеділокЦіна на Tesla Model YУкраїнці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі"Ердоган має свої зв'язки з Путіним": Зеленський запропонував провести зустріч лідерів у Туреччині"Ердоган має свої зв'язки з Путіним": Зеленський запропонував провести зустріч лідерів у ТуреччиніЖурналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донькаЖурналісти знайшли моторошні фото дітей на закинутому складі батька Меган Маркл, якого звинуватила у педофілії власна донькаДіти в російських костюмах біля Білого дому на Геловін: що про них відомо. ФотоДіти в російських костюмах біля Білого дому на Геловін: що про них відомо. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога"

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
6,4 т.
Важливе
"Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога"
Система оповіщення. Ілюстративне фото. Джерело: Unsplash/Nima Mohammadi

У неділю, 1 листопада, невідомі хакери, ймовірно, зламали додаток "Повітряна тривога" в Україні. Було оголошено, зокрема, про хімічну небезпеку.

Втім, в ПС ЗСУ запевняють, що потрібно зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел. Там зазначили, що, користувачі додатків могли отримати неправдиві сповіщення про радіаційну небезпеку.

''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Ймовірно, було зламано додаток "Повітряна тривога". Джерело: Скріншот

"Увага! Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за повідомленнями на нашому каналі!" – йдеться в повідомленні військових.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
10,0 т.
Яким буде листопад 2026 і чи очікувати морозів: прогноз погоди
10,0 т.
Яким буде листопад 2026 і чи очікувати морозів: прогноз погоди
Даниїл БорщДаниїл Борщ
9,3 т.
"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя
9,3 т.
"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя
AstroObozAstroOboz
9,1 т.
Ніколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати біду
9,1 т.
Ніколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати біду
''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Жодної радіаційної чи ядерної загрози наразі немає. Джерело: Скріншот

''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Потрібно зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел. Джерело: Скріншот

Варто зазначити, що деяким користувачам соцмереж приходили сповіщення від додатку про вуличні бої у Києві або ядерну загрозу з боку РФ.

Також пізніше користувачі соцмереж повідомили про злам додатку EasyPay. Офіційної інформації про це наразі немає.

''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Можливий також злам додатку EasyPay. Джерело: Скріншот

Деталі

Пізніше розробник застосунку "Повітряна тривога" підтвердив кібератаку і закликав не переходити за вказаним посиланням.

''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

Розробник застосунку "Повітряна тривога" підтвердив кібератаку. Джерело: Скріншот

В Центрі протидії дезінформації також повідомили, що додаток "Повітряна тривога", ймовірно, зазнав злому.

"Наразі інформація, що поширюється щодо рівнів загроз, не відповідає дійсності. Закликаємо не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію. Стежте за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів", – наголосили в ЦПД.

У КМДА також пояснили ситуацію зі сповіщеннями про тривогу. Там зазначили, що застосунок "Повітряна тривога", ймовірно, зазнав ворожого втручання.

"Київ Цифровий" та вулична система оповіщення працюють штатно й повідомлять про небезпеку в разі її виникнення. На момент повідомлення КМДА повітряної тривоги в Києві немає. ​Киян закликають зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за офіційними повідомленнями", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 1 листопада, російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.

Схожі теми
хакерифейкиПовітряні сили ЗСУУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!