''Радіаційна небезпека!'' і ''Вуличні бої!'' Невідомі зламали додаток ''Повітряна тривога''

У неділю, 1 листопада, невідомі хакери, ймовірно, зламали додаток "Повітряна тривога" в Україні. Було оголошено, зокрема, про хімічну небезпеку.

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Втім, в ПС ЗСУ запевняють, що потрібно зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел. Там зазначили, що, користувачі додатків могли отримати неправдиві сповіщення про радіаційну небезпеку.

"Увага! Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за повідомленнями на нашому каналі!" – йдеться в повідомленні військових.

Варто зазначити, що деяким користувачам соцмереж приходили сповіщення від додатку про вуличні бої у Києві або ядерну загрозу з боку РФ.

Також пізніше користувачі соцмереж повідомили про злам додатку EasyPay. Офіційної інформації про це наразі немає.

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Деталі

Пізніше розробник застосунку "Повітряна тривога" підтвердив кібератаку і закликав не переходити за вказаним посиланням.

В Центрі протидії дезінформації також повідомили, що додаток "Повітряна тривога", ймовірно, зазнав злому.

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"Наразі інформація, що поширюється щодо рівнів загроз, не відповідає дійсності. Закликаємо не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію. Стежте за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів", – наголосили в ЦПД.

У КМДА також пояснили ситуацію зі сповіщеннями про тривогу. Там зазначили, що застосунок "Повітряна тривога", ймовірно, зазнав ворожого втручання.

"Київ Цифровий" та вулична система оповіщення працюють штатно й повідомлять про небезпеку в разі її виникнення. На момент повідомлення КМДА повітряної тривоги в Києві немає. ​Киян закликають зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за офіційними повідомленнями", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що у неділю, 1 листопада, російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.