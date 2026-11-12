Пʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існують

П'ятниця, 13-те, здавна оповита містичними історіями, забобонами та прикметами. Одні люди намагаються цього дня не ухвалювати важливих рішень, інші відкладають подорожі та навіть бояться виходити з дому.

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Звідки виник страх перед цією датою, яких прикмет дотримуються в різних куточках світу та чи справді є підстави побоюватися п'ятниці, 13-го, розповідає OBOZ.UA.

Чому п'ятницю, 13-те, вважають нещасливим днем

Існує кілька версій походження забобонів, пов'язаних із цією датою. Одна з них сягає християнських традицій. Згідно з біблійною історією, на Таємній вечері були присутні 13 осіб – Ісус Христос та його 12 апостолів. Розп'яття Ісуса відбулося у п'ятницю, тому з часом поєднання цього дня тижня із числом 13 почали сприймати як недобрий знак.

Інше пояснення пов'язують зі скандинавською міфологією. За одним із популярних переказів, бог хитрощів Локі став тринадцятим гостем на бенкеті богів. Його поява призвела до трагічних подій, зокрема загибелі бога Бальдра.

Ще одна історія стосується лицарів-тамплієрів. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, за наказом французького короля Філіпа IV розпочалися масові арешти членів ордену. Згодом цю подію також почали пов'язувати з містичною репутацією дати.

Утім, історики не мають переконливих доказів, що саме ці події стали причиною виникнення сучасного забобону. А наукових підтверджень того, що п'ятниця, 13-те, приносить нещастя, немає.

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Які прикмети існують на п'ятницю, 13-те

У народних віруваннях із цією датою пов'язано чимало застережень. Найпоширеніші з них стосуються грошей, подорожей та важливих життєвих рішень.

Не починати нових справ. За повір'ями, проєкти, розпочаті цього дня, можуть виявитися невдалими.

За повір'ями, проєкти, розпочаті цього дня, можуть виявитися невдалими. Не вирушати в далеку дорогу. Забобонні люди вважають, що подорожі можуть супроводжуватися неприємностями.

Забобонні люди вважають, що подорожі можуть супроводжуватися неприємностями. Не укладати угод. Існує прикмета, що підписані цього дня документи та фінансові домовленості не принесуть бажаного результату.

Існує прикмета, що підписані цього дня документи та фінансові домовленості не принесуть бажаного результату. Остерігатися чорних котів. У деяких культурах вірять, що чорний кіт, який перебіг дорогу, віщує невдачу.

У деяких культурах вірять, що чорний кіт, який перебіг дорогу, віщує невдачу. Не розбивати дзеркала. За давнім забобоном, розбите дзеркало може принести сім років нещасть.

За давнім забобоном, розбите дзеркало може принести сім років нещасть. Не збирати за столом 13 людей. Вважається, що така кількість гостей може накликати біду на когось із присутніх.

Вважається, що така кількість гостей може накликати біду на когось із присутніх. Уникати ризикованих занять. Деякі люди намагаються не користуватися драбинами та не виконувати небезпечної роботи.

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Звісно, усі ці застереження належать до народних вірувань і не мають наукового обґрунтування.

Як ставляться до п'ятниці, 13-го, у різних країнах

Німеччина

Тут число 13 традиційно асоціюється з невдачею. Деякі люди уникають важливих зустрічей та відповідальних рішень у п'ятницю, 13-го. Особливо поганою прикметою вважають чорного кота, який перебігає дорогу.

Велика Британія

Забобони навколо числа 13 знайшли відображення навіть у нумерації місць та приміщень. У деяких будівлях намагаються уникати цього номера. Існує також повір'я, що п'ятниця – несприятливий день для початку морської подорожі.

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Франція

Одне з традиційних повір'їв стосується застілля. Якщо за столом збираються 13 гостей, це вважають поганим знаком. За одним зі звичаїв, у такому випадку ставлять додатковий стілець або запрошують ще одну людину.

США

Страх перед числом 13 особливо помітний у готелях та багатоповерхових будівлях. Іноді після 12-го поверху в нумерації одразу йде 14-й. Аналогічно в окремих готелях можна не знайти номера кімнати з числом 13.

Іспанія та Греція

На відміну від багатьох інших країн, тут нещасливим традиційно вважають вівторок, 13-те. Саме з ним пов'язують різноманітні заборони та застереження.

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Італія

У цій країні побоюються іншої дати – п'ятниці, 17-го. Число 17 має негативні асоціації, зокрема через давні культурні традиції.

Китай

Тут особливе занепокоєння викликає число 4, адже його вимова китайською співзвучна зі словом "смерть". Через це в деяких будинках уникають відповідної нумерації поверхів, а номери телефонів із великою кількістю четвірок можуть бути менш бажаними.

Чи справді п'ятниця, 13-те, приносить невдачу

Психологи пояснюють страх перед цією датою впливом очікувань. Коли людина заздалегідь переконана, що день буде невдалим, вона частіше помічає неприємності та пов'язує їх із числом 13.

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Водночас позитивні події можуть залишатися поза увагою, адже не відповідають сформованим очікуванням.

Насправді ж немає доказів, що п'ятниця, 13-те, небезпечніша за будь-який інший день. Тож ставитися до численних прикмет варто як до частини культурної спадщини та народного фольклору, а не як до передбачення майбутнього.

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