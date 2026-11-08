П'ять місяців переховувався від людей: на Львівщині упіймали кота рідкісної породи, який утік на Прикарпатті. Фото

У Львівській області розшукали та спіймали кота рідкісної породи саванна F1 із кличкою Саваж. Тварина зникла ще 6 червня – кіт зірвався з повідця в селі Ямниця Івано-Франківської області, й відтоді не припинялися пошуки.

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Майже п’ять місяців тварина пересувалася населеними пунктами двох областей. Про це розповіла власниця кота, яка підписана у Facebook як Stefa Kosmetyka.

"Чишки, Бережани, Звенигород, Віннички, Винники, Гаї… І ще стільки сіл, містечок, полів та незнайомих поворотів. До цієї історії багато з цих місць були для мене лише назвами на карті. Завдяки Саважику я вперше побувала там, побачила їхню красу й дізналася, які чудові люди там живуть", – написала вона.

Саважа помітив на Львівщині Олександр із села Чишки неподалік Львова. Зрештою він і зловив чотирилапого втікача.

"Сашо, я ніколи не забуду всього, що ти зробив для нас. Саме він першим побачив Саважа на Львівщині. І відтоді весь цей час допомагав нам: відгукувався на прохання, їздив, шукав, переносив пастки, розкладав їжу, возив нас туди, звідки надходила чергова звістка. Знову й знову знаходив для нас час і сили. А зрештою саме він і зловив Саважика", – розповіла власниця кота. Вона також подякувала матері Олександра Ірині, від якої вперше почула, що Саважа бачили у Львівській області.

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Окрему подяку жінка висловила рятувальникам ДСНС Львівської області, які долучилися до порятунку кота.

"Є люди, які творять дива своїми руками: сідають у машину, їдуть шукати, несуть пастку, залишають їжу, беруть слухавку й кажуть: "Допоможемо". Саме завдяки таким людям ця історія має продовження. Саважик удома. А в моєму серці назавжди залишаться всі, хто допоміг йому повернутися. Дякую вам за нього. За врятоване життя. За те, що були поруч", – сказано в дописі.

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Порода саванна F1, до якої належить Саваж, це гібрид першого покоління, отриманий від схрещування дикого африканського сервала та домашнього кота.

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