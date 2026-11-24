20 листопада, у Всесвітній день дитини, у Львові вдруге вручили національну відзнаку "Родина для кожної дитини. Better Care Awards". Цьогоріч надійшло 515 заявок з усієї України – на 40% більше, ніж торік. Серед 18 лауреатів і лауреаток: люди, громади, організації та бізнеси з усієї України, які змінюють життя дітей і родин на краще.

Відео дня

Захід відбувся під патронатом першої леді України Олени Зеленської та за участю віцепрем’єр-міністерки України з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, голови Державної служби України у справах дітей Валентини Зозулі, голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірини Тулякової, голови Представництва UNICEF в Україні Анн-Клер Дюфей та заступниці голови Верховної Ради, народної депутатки Олени Кондратюк.

Відзнаку започаткували у 2025 році, щоб відзначити тих, хто стає родиною для дитини, підтримує сім’ї та впроваджує нові підходи до турботи про дітей. Їхні історії – частина реформи системи догляду та підтримки дітей, яку Україна втілює через Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні.

РЕКЛАМА

"Я знаю, що це діяльність не заради нагород. Але наше "дякую" їм усе одно потрібне. І не лише їм – усім нам. Так ми демонструємо, що турбота про дітей для України безумовна цінність, без поправки на важкі часи", – сказала Олена Зеленська.

Одну з відзнак вручили Ларисі Дрильчук, матері-виховательці великої прийомної родини з Харківщини. 18 років тому вона стала прийомною мамою трьох братів, а загалом у її родині виховувалися 12 дітей. Через окупацію родина евакуювалася, а згодом дізналася, що їхній будинок зруйновано. Нині вони живуть у новому, повністю облаштованому домі, який Фундація Олени Зеленської збудувала в межах проєкту "Адреса дитинства".

Головні історії дня

"Коли ми змушені були залишити свій дім, я думала лише про одне: щоб усі діти були поруч. Для мене ця відзнака – символ сили кожного, хто прийняв дитину в родину і не відпускає її руку навіть тоді, коли дуже складно", – каже Лариса Дрильчук.

Серед лауреатів цього року – громади, які дбають про родини ще до того, як виникає ризик розлучення з дитиною, центри, що зробили реабілітацію доступною поруч із домом, бізнеси, які роками підтримують дітей і родини.

РЕКЛАМА

"Майбутнє України залежить від того, в яких умовах зростають наші діти, які цінності вони засвоюють і які можливості отримують. Тому захист прав дітей, підтримка родин і створення умов для повноцінного розвитку кожної дитини є ключовими пріоритетами гуманітарної політики. Історії цьогорічних лауреатів демонструють, наскільки багато ми можемо зробити, об’єднуючи зусилля держави, громад, бізнесу та громадянського суспільства. Вдячна кожному, хто своєю щоденною роботою допомагає українським дітям зростати в любові, турботі й безпеці", – сказала Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України.

РЕКЛАМА

Лауреатів відзначили в чотирьох номінаціях: "Архітектори турботи" – за лідерство у впровадженні реформи, "Сила родини" – за підтримку сім’ї як найкращого середовища для дитини, "Амбасадори тепла" – за розвиток сімейних форм виховання та усиновлення, "Голос змін" – за суспільну підтримку реформи.

РЕКЛАМА

""Родина для кожної дитини. Better Care Awards" – передусім про людей, лідерів і лідерок, які щодня беруть на себе відповідальність за дітей. Це родини, чий приклад надихає інших зробити перший крок. Це проєкти та ініціативи, завдяки яким у громадах з’являються рішення для кожної дитини: патронат, сімейні форми виховання, реабілітація для дитини поруч із домом, наставник для підлітка на шляху до самостійного життя. Саме так формуються сталі зміни, у центрі яких завжди залишається дитина", – зазначила Ірина Тулякова, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

РЕКЛАМА

Відзнаку традиційно вручають 20 листопада, у Всесвітній день дитини, що нагадує про спільну відповідальність держави, громад, бізнесу й кожного з нас за реалізацію прав дітей.

"Права дітей втілюються в життя через конкретні рішення і дії: коли родини отримують підтримку, громади мають необхідні послуги, а діти можуть зростати в сімейному оточенні. ЮНІСЕФ радий підтримувати Україну у впровадженні цієї важливої реформи. Сьогодні ми відзначаємо тих, хто вже перетворює ці принципи на реальні зміни для дітей. І важливо, щоб їхній приклад надихав дедалі більше людей долучатися і діяти – щоб кожна дитина могла реалізувати свої права, розвиватися і мати майбутнє, на яке вона заслуговує", – зазначила Анн-Клер Дюфей, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.Імена та історії всіх лауреатів – на сайті: Методологічну підтримку відбору номінантів забезпечила компанія KPMG в Україні.

РЕКЛАМА

Відзнаку "Родина для кожної дитини. Better Care Awards" започаткували у 2025 році як спільну ініціативу Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, UNICEF, Фундації Олени Зеленської та Центру соціальних змін і поведінкової економіки за підтримки Європейського Союзу.

Партнери цьогорічної церемонії нагородження – бізнеси, які інвестують у програми підтримки родин з дітьми: оператор електронних комунікацій Київстар, технологічна компанія Lenovo, мережа автозаправних комплексів WOG, благодійна організація BGV Charity Fund, ювелірний дім SOVA, сервіс подарункових карт Gift Mall. Інформаційні партнери – Starlight Media, Рубрика та Громадське радіо.