''Прийнято десятки заяв'': евакуйованим жителям Олешків, які втратили документи, вже оформлюють нові паспорти

Державна міграційна служба України допомагає жителям Олешок, які евакуювалися з тимчасово окупованої території без українських документів, оформити нові паспорти. Станом на неділю, 1 листопада, відомство прийняло десятки відповідних заяв.

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Про це розповів міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На своїй сторінці у Facebook він поділився відео, зазначивши, що до процесу зустрічі та супроводу евакуйованих мирних жителів Херсонщини долучилися понад 300 працівників системи МВС.

За словами Вигівського, вони були поруч на кожному з етапів. "Прикордонники забезпечили оформлення і одними з перших сказали: "Вітаємо вас в Україні!". Рятувальники облаштували намети, де люди могли зігрітися та перепочити. Поліцейські супроводили колони автобусів та швидких, допомогли маломобільним людям вже у лікарнях. Дві вантажівки ДСНС України перевезли речі та тварин", – розповів очільник міністерства.

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"У ці хвилини працівники Державної міграційної служби оформлюють евакуйованим жителям паспорти громадянина України. Багато людей втратили в окупації всі свої документи. Є й діти, які свій паспорт отримають вперше.

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Вже прийнято десятки заяв, робимо все максимально зручно та безкоштовно", – заявив Вигівський.

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Жителі Олешок отримували допомогу від підрозділів, підпорядкованих МВС, ще тоді, коли перебували в місті.

Нацгвардійці, прикордонники й інші захисники використовували БпЛА, щоб доставляти продукти на лівобережжя Херсонської області. "Сьогодні евакуйовані жителі кажуть, що ця допомога давала змогу вижити", – зазначив міністр.

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Як писав OBOZ.UA:

– Під час так званого перемир'я, оголошеного в частині населених пунктів Херсонщини, вдалося організувати гуманітарну місію в окупованому місті Олешки. Цьому сприяло посередництво першої леді США Меланії Трамп. Українська делегація доїхала до населеного пункту 30 жовтня, щоб допомогти місцевим жителям і евакуювати охочих. Того ж дня відправилися автобуси з людьми, які вирішили виїхати з Олешок.

– Мирні жителі міста повернулися на підконтрольну Україні територію через Росію та Білорусь. Люди перетнули кордон на Чернігівщині.