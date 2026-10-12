''Присвятила життя медицині'': у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА

У Львові на 110-му році життя померла Олена Рибалко – колишня зв’язкова Української повстанської армії та лікарка, яка допомагала пораненим повстанцям. Вона пережила Голодомор і присвятила медицині майже все своє життя.

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Жінка померла у п’ятницю, 9 жовтня. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про життя Олени Рибалко

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Вона пережила Голодомор 1932–1933 років, а в 1946 році переїхала до Львова, щоб присвятити себе лікарській справі.

Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та одним із фундаторів Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. Мати Олени, яка була останньою представницею української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни.

Як лікарка допомагала повстанцям УПА

Після переїзду до Львова Олену Рибалко направили на роботу до Львівської області, де вона стала головною лікаркою Пустомитівської районної лікарні.

У складні часи жінка допомагала пораненим українським повстанцям і ризикувала власним життям заради порятунку інших. Вона проводила операції у схронах Української повстанської армії.

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Медицині Олена Кирилівна присвятила майже все життя та вийшла на пенсію у 89 років. Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич і Йосиф Кладочний.

Коли та де попрощаються з Оленою Рибалко

Прощання з Оленою Рибалко відбудеться в понеділок, 12 жовтня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській у Львові.

Чин похорону розпочнеться о 12:00. Поховають жінку на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, на 100-му році життя помер Зенон Врублевський – підпільник ОУН, ветеран дивізії "Галичина" та Української повстанської армії. Він пережив полон, втік із радянського табору та після повернення до Львова приєднався до підпілля ОУН.

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