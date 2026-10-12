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"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 3,1 т.
"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА
Жінка померла у п’ятницю, 9 жовтня

У Львові на 110-му році життя померла Олена Рибалко – колишня зв’язкова Української повстанської армії та лікарка, яка допомагала пораненим повстанцям. Вона пережила Голодомор і присвятила медицині майже все своє життя.

Жінка померла у п’ятницю, 9 жовтня. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про життя Олени Рибалко

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Вона пережила Голодомор 1932–1933 років, а в 1946 році переїхала до Львова, щоб присвятити себе лікарській справі.

Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та одним із фундаторів Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. Мати Олени, яка була останньою представницею української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни.

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''Присвятила життя медицині'': у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА

Олена Рибалко. Джерело: city-adm.lviv.ua

Як лікарка допомагала повстанцям УПА

Після переїзду до Львова Олену Рибалко направили на роботу до Львівської області, де вона стала головною лікаркою Пустомитівської районної лікарні.

У складні часи жінка допомагала пораненим українським повстанцям і ризикувала власним життям заради порятунку інших. Вона проводила операції у схронах Української повстанської армії.

Медицині Олена Кирилівна присвятила майже все життя та вийшла на пенсію у 89 років. Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич і Йосиф Кладочний.

Коли та де попрощаються з Оленою Рибалко

Прощання з Оленою Рибалко відбудеться в понеділок, 12 жовтня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській у Львові.

Чин похорону розпочнеться о 12:00. Поховають жінку на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, на 100-му році життя помер Зенон Врублевський – підпільник ОУН, ветеран дивізії "Галичина" та Української повстанської армії. Він пережив полон, втік із радянського табору та після повернення до Львова приєднався до підпілля ОУН.

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