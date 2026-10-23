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Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів "Ай-Петрі" для захисту столиці

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
183
Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів "Ай-Петрі" для захисту столиці
Порошенко передав військовим пʼять "Ай-Петрі" для захисту Києва. Джерело: eurosolidarity.org

Петро Порошенко передав військовим пʼять комплексів ПДТР "Ай-Петрі", які мають посилити захист столиці від повітряних атак ворога. Комплекси виготовлені коштом субвенції міста Києва.

Про це Порошенко повідомив у соцмережах.

"Сьогодні передаємо керівництву Сухопутних військ та іншим підрозділам пʼять комплексів, виготовлених коштом субвенції міста Києва. Дякую київській громаді та Київській міській раді за таку взаємодію. Усі вони прикриватимуть повітряний простір столиці", – написав Петро Порошенко.

Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів ''Ай-Петрі'' для захисту столиці

Порошенко передав військовим пʼять комплексів "Ай-Петрі". Джерело: eurosolidarity.org

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"З кінця вересня – початку жовтня ворог застосовує нову тактику, до якої Україна виявилася не зовсім готовою. Технологічну перевагу над російським агресором нам завжди забезпечували Збройні Сили, наша оборонна промисловість і допомога партнерів. Тепер ворог масово застосовує реактивні "Шахеди" й нові багатоканальні антени "Комета". Вони значно ускладнюють роботу наших засобів РЕБ та ПДТР", – констатує Порошенко.

"Це потребує концентрації зусиль, постійної модернізації та вдосконалення технологій, змушує нас переходити на роботу у три зміни, релокувати виробництво, зокрема в підземні цехи. Модернізуємо не лише засоби протидії технічній розвідці, а й радіоелектронну розвідку: пеленгатори, нові високочастотні підсилювачі та випромінювачі. Вони за правильного застосування переривають мережевий зв’язок і засліплюють засоби атаки", – пояснює Порошенко.

Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів ''Ай-Петрі'' для захисту столиці

Порошенко передав пʼять комплексів "Ай-Петрі" для захисту Києва. Джерело: eurosolidarity.org

"Оборона має бути сучасною, технологічною, багатошаровою: радарне поле, акустичні маяки, дрони-перехоплювачі, ракети. Робимо для цього все, що можемо", – написав пʼятий президент.

Модернізований комплекс "Ай-Петрі" на початку вересня вперше показали учасникам найбільшої в Центральній і Східній Європі виставки з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026 у польському місті Кельце. Утім, на озброєнні Сил оборони України вона стоїть вже кілька років. Як повідомило польське спеціалізоване видання Milmag, на лінії фронту зараз працюють понад три сотні комплексів.

Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів ''Ай-Петрі'' для захисту столиці

Модернізований комплекс «Ай-Петрі» вперше показали учасникам виставки MSPO 2026 у місті Кельце. Джерело: eurosolidarity.org

Як розповіли виробники "Ай-Петрі" на виставці MSPO 2026, українська система – не просто рішення для РЕБ, це система кіберзахисту та розпізнавання, призначена для виявлення загроз, пов’язаних з розвідкою, що проводиться противником, та протидії. Програмне забезпечення комплексу містить елементи, які використовують алгоритми машинного навчання, що постійно оновлюються в міру зміни умов на полі бою та еволюції загроз.

Після виявлення та ідентифікації цілі система може автоматично відстежувати її, а залежно від типу мети та ситуації – перешкоджати сигналу управління, передачі відео та сигналу супутникової навігації GPS GNSS або GŁONASS. Система перешкоджає цілям на відстані від 20 до 30 км, залежно від місцевості, в радіодіапазонах від 300 до 6000 МГц.

Прикриватимуть повітряний простір Києва: Порошенко передав військовим пʼять комплексів ''Ай-Петрі'' для захисту столиці

Комплекси "Ай-Петрі"

Система постійно вдосконалюється в реальних бойових умовах. Це не статичне рішення – воно розроблене таким чином, щоб розвиватися разом зі зміною поля бою. Є стаціонарний і мобільний варіант – пікап, що перевозиться на автомобілі. Набір розкладається двома солдатами і готовий до роботи за 10 хвилин.

Наразі система також впроваджується для захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Виробник виконує контракти для Міністерства оборони України, а програму частково підтримують партнери з країн НАТО. Проєкт "Ай-Петрі" стартував з осені 2023 року завдяки приватним інвестиціям Петра Порошенка, який вклав у розробку та виробництво понад 200 мільйонів гривень.

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