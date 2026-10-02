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Пройшов полон і радянські табори: на 100-му році життя помер ветеран "Галичини" та УПА Зенон Врублевський. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
icon 3,5 т.
Пройшов полон і радянські табори: на 100-му році життя помер ветеран "Галичини" та УПА Зенон Врублевський. Фото
На 100-му році життя помер ветеран "Галичини" та УПА Зенон Врублевський. Джерело: Telegram-канал Максима Козицького.

На 100-му році життя помер Зенон Врублевський – підпільник ОУН, ветеран дивізії "Галичина" та Української повстанської армії. Він пережив полон, втік із радянського табору та після повернення до Львова приєднався до підпілля ОУН.

Про смерть Врублевського повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що прощання із ветераном відбудеться 3 жовтня.

Зенон Врублевський народився 17 березня 1927 року у Львові. У вересні 1939 року він навчався у приватній школі імені Тараса Шевченка та спостерігав за приходом до міста радянської влади.

У неповні 17 років Врублевський таємно від батьків приєднався до дивізії "Галичина". Він пройшов військовий вишкіл, був учасником бойової групи Баєрсдорфа та особистим водієм полковника Армії УНР Івана Ремболовича.

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Під час боїв під Бродами Врублевський потрапив у полон. Його вивезли до таборів на Уралі, звідки у 1946 році він утік. Після повернення до Львова чоловік налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.

У 1947 році радянська влада заарештувала Врублевського та засудила його до 25 років ув’язнення. Покарання він відбував у Свердловську, Кемерово та Воркуті. Після звільнення у 1958 році до Львова повернувся лише у 1960-му.

У 2025 році Врублевського офіційно реабілітували як жертву політичних репресій комуністичного режиму та визнали державою борцем за незалежність України.

Максим Козицький, повідомляючи про смерть Врублевського, зазначив, що той боровся за Україну в часи, коли за саму думку про її незалежність можна було заплатити свободою або життям.

"Дякую всім дивізійникам – тим, кому судилося побачити незалежну Україну, і тим, хто віддав за неї найцінніше. Світла пам’ять Зенону Врублевському. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав голова Львівської ОВА.

Прощання із Зеноном Врублевським відбудеться у Львові 3 жовтня:

• 14:45 – чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла;

• 15:25 – загальноміська церемонія прощання перед Ратушею;

• 15:45 – поховання на полі №83 Личаківського цвинтаря.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 серпня в Україні відбулося перепоховання полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця. Його було вбито 1938 року агентом НКВС, і з того часу Герой спочивав на цвинтарі у Роттердамі (Нідерланди). Поховання Євгена Коновальця на військовому цвинтарі під Києвом є тимчасовим. Згодом його останки перенесуть до Українського національного пантеону, що, за попередніми оцінками, буде створено на території Києво-Печерської лаври.

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