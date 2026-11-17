Релігійна громада Святих першоверховних апостолів Петра і Павла села Богодухівка Черкаської області ухвалила рішення про приєднання до Православної церкви України. Відповідне рішення парафіяни підтримали одноголосно під час зборів, у яких взяли участь 72 людини.

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Про результати голосування повідомила Черкаська єпархія ПЦУ на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що всі присутні проголосували за зміну церковної підлеглості, а голосів проти або тих, хто утримався, не було.

Під час парафіяльних зборів учасники підтримали вихід громади зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та входження до Черкаської єпархії ПЦУ.

Йдеться про зміну підлеглості в канонічних та організаційних питаннях. Таким чином, громада Богодухівки висловила спільну позицію щодо подальшого церковного життя у складі Православної церкви України.

Оформлення рішення

Окрім зміни церковної підлеглості, парафіяни одноголосно підтримали необхідні юридичні зміни. Зокрема, йдеться про:

оновлення найменування релігійної громади;

зміну юридичної адреси;

ухвалення Статуту в новій редакції;

проведення відповідних реєстраційних дій.

Наступним етапом стане юридичне оформлення ухвалених рішень. Після завершення необхідних процедур громада продовжить парафіяльне життя у складі Черкаської єпархії ПЦУ.

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