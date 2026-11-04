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Проходять обстеження: з'явились подробиці про стан українців, евакуйованих Олешок

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
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Проходять обстеження: з'явились подробиці про стан українців, евакуйованих Олешок
Українці потребують психологічної допомоги та лікування зору

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок і повернули на підконтрольну Україні територію, перебувають під медичним супроводом. Їх розмістили в кількох лікарнях, де проводять необхідні обстеження та за потреби переводять до інших медичних закладів.

У деяких людей виявили серйозні проблеми зі здоров’ям, а одному з евакуйованих знадобилася допомога реанімації. Про це медіа повідомила представниця омбудсмана Ольга Алтуніна.

Евакуйованих з Олешок розмістили в кількох лікарнях

За словами Ольги Алтуніної, українці, які повернулися з Олешок, перебувають під медичним наглядом. Їх розмістили в кількох лікарнях, де проводять обстеження та визначають подальшу потребу в лікуванні.

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Деяких пацієнтів за необхідності переводять до інших медичних закладів.

Одного з евакуйованих госпіталізували до реанімації

У частини повернутих жителів виявили серйозні проблеми зі здоров’ям. Одного чоловіка через різке підвищення артеріального тиску госпіталізували до реанімації. Наразі його стан уже стабілізували.

Ще одному чоловікові, у якого неправильно зрісся перелом, планують провести операцію.

Українці потребують психологічної допомоги та лікування зору

Окрім медичних обстежень, евакуйованим необхідна психологічна підтримка, перевірка зору та стоматологічне лікування.

Як зазначила Алтуніна, через тривале перебування без електроенергії у багатьох людей погіршився зір. Партнери вже готові забезпечити окулярами тих, кому вони будуть потрібні.

Що передувало

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

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Війна в УкраїніТимчасова окупація українських містОлешкиевакуація
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