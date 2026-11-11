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Ірина Никорак
Ірина Никорак

Народна депутатка України IX скликання від "Європейської солідарності"

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Новини. Суспільство / Думки
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Про ДТП я дізналась на п'ятий день після події. В аварії, на щастя, ніхто не загинув

Про ДТП я дізналась на п'ятий день після події. В аварії, на щастя, ніхто не загинув
ДТП на Львівщині 31 жовтня 2026 року. Джерело: Національна поліція України

Сьогодні в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про нібито "смертельну криваву ДТП", яку я начебто спричинила, а потім "втекла з місця події".

Коли читаєш такі заголовки, складається враження, що йдеться про свідомий злочин, приховування його наслідків і людські жертви.

Але є одна проблема. Це відверта брехня.

Насамперед, і це найважливіше – внаслідок цієї аварії ніхто не загинув. І слава Богу, що не сталося найстрашнішого.

Мені прикро, що сталася ця дорожньо-транспортна пригода. Я розумію, що будь-яка аварія – це стрес, небезпека та переживання для людей, які опинилися в ній. І саме тому вважаю, що всі її обставини мають бути ретельно й об’єктивно встановлені.

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Тепер про звинувачення, що я нібито "втекла з місця ДТП".

Про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода, я дізналася лише на п’ятий день після події, адже моє авто взагалі не було учасником ДТП. Тому твердження, що я свідомо залишила місце аварії, знаючи про неї, не відповідає дійсності.

Власне, оприлюднене відео дає можливість оцінити обставини події і там чітко видно, що я не могла бачити цієї ДТП чи бути її свідком. Але чомусь замість спокійного встановлення фактів суспільству пропонують готовий обвинувальний сюжет.

Як виявилося, спочатку цією справою займалася Національна поліція. Власне, саме слідчий Нацполу мені і повідомив, що таке розслідування взагалі відбувається, і що сталася така аварія. Згодом її перебрав ніби то інший орган.

У мене є прямі запитання до правоохоронців.

Хто і з якою метою передав матеріали справи в телеграм-канали? Хто перетворив дорожню пригоду, в якій, на щастя, ніхто не загинув, на інформаційну історію про "смертельну криваву ДТП"?

І найголовніше: чи не використовують правоохоронне розслідування як інструмент політичної дискредитації?

Я – народна депутатка опозиційної фракції. І я добре розумію різницю між законною роботою слідства та інформаційною кампанією, в якій суспільству спочатку пропонують готовий вирок, а вже потім – факти.

Якщо матеріали справи справді потрапили до медіа з правоохоронних органів, це потребує окремого розслідування. Якщо до їх поширення причетні посадові особи – суспільство має знати їхні імена.

Я абсолютно готова відповідати на всі законні запитання слідства. Не прошу жодних привілеїв, не ухиляюся від співпраці й зацікавлена у встановленні правди.

Але в Україні не може бути двох стандартів правосуддя: одного – для представників влади, іншого – для опозиції.

І не може бути практики, за якої людину спочатку публічно оголошують винною, а потім починають з’ясовувати, що насправді сталося. Особливо цинічно вигадувати загиблих там, де, на щастя, ніхто не загинув.

Тому моє звернення до правоохоронців просте: встановлювати факти, а не створювати інформаційні сенсації.

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Джерело:Фейсбук Ірини Никорак
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