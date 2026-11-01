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Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read4 хв
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Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
Загиблий військовий Дмитро Коцюбайло, відомий під позивним "Да Вінчі". Джерело: Facebook/Дмитро Коцюбайло

1 листопада 1995 року народився Дмитро Коцюбайло, відомий під позивним "Да Вінчі", – командир батальйону "Вовки Да Вінчі" та Герой України. Правнук воїна Української повстанської армії присвятив життя боротьбі за незалежність держави: спочатку захищав учасників Революції Гідності, а згодом добровольцем вирушив на фронт.

У 2026 році захисникові виповнився б 31 рік, однак його життя обірвалося під час боїв за Бахмут 7 березня 2023 року, повідомляє медіа. За роки служби Коцюбайло пройшов шлях від добровольця до командира штурмового підрозділу, брав участь у боях на найгарячіших напрямках і став одним із найвідоміших українських військових.

Від Майдану до фронту: як починався бойовий шлях "Да Вінчі"

Коли наприкінці 2013 року в Україні розпочалася Революція Гідності, Дмитру Коцюбайлу було лише 18 років. Він долучився до протестного руху, а згодом став учасником "Правого сектору". Разом з однодумцями хлопець захищав мітингувальників від нападів силовиків.

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Після початку російської агресії на сході України Дмитро вирішив стати добровольцем і вирушив на Донбас. Він приєднався до 67-го штурмового батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Саме тоді боєць отримав позивний "Да Вінчі" – через те, що добре малював.

У 2014 році Коцюбайло брав участь у боях за Донецький аеропорт, де дістав тяжке поранення. Після тримісячного лікування та реабілітації він повернувся на фронт. Згодом Дмитро власноруч облаштував базу добровольців в Авдіївці.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло під час перебування на позиціях у Пісках на Донеччині у 2014 році. Джерело: versii.if.ua

"Вовки Да Вінчі": від роти до окремого батальйону

Командири помітили організаторські здібності молодого бійця та поступово доручали йому відповідальніші завдання. Спочатку він очолив взвод, а потім – роту. Підрозділ отримав назву "Вовки Да Вінчі", а його символом стала зграя вовків.

"Три вовки на емблемі нашої роти – символ того, що всі ми тримаємося разом. Це, образно кажучи, зграя, яка іде до перемоги", – пояснював Коцюбайло в розмові з медіа "Високий Замок".

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

Шеврон підрозділу "Вовки Да Вінчі", яким командував Дмитро Коцюбайло. Джерело: Instagram/1 ОШБ Да Вінчі

У 2016 році Дмитра призначили командиром 1-го окремого штурмового батальйону Добровольчого українського корпусу. Його бійці виконували завдання поблизу Карлівки, Пісків, Авдіївки та Савур-Могили. Коцюбайло особисто планував операції та приділяв увагу збереженню особового складу. Також він одним із перших у своєму підрозділі оцінив можливості розвідувальних безпілотників.

У 2017 році військовий отримав відзнаку "Народний Герой України". А в грудні 2021-го президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Коцюбайло став першим добровольцем, якого відзначили цим званням за життя.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло отримує орден "Золота Зірка" від Володимира Зеленського у 2021 році. Джерело: З відкритих джерел

Як Дмитро Коцюбайло зустрів повномасштабне вторгнення

24 лютого 2022 року підрозділ "Да Вінчі" перебував на позиціях поблизу Щастя на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення його бійці продовжили виконувати бойові завдання, а згодом підрозділ увійшов до складу 67-ї окремої механізованої бригади.

Рота "Вовки Да Вінчі" стала 1-м окремим штурмовим батальйоном бригади. Під командуванням Коцюбайла військові воювали на Луганському, Харківському та Донецькому напрямках. Зокрема, вони брали участь у Балаклійській операції та звільненні Куп'янська-Вузлового.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло піклувався про вовка на прізвисько Вульф. Джерело: versii.if.ua

Родина та близькі "Да Вінчі"

Дмитро народився в селі Задністрянське Івано-Франківської області в родині Івана та Оксани Коцюбайлів. Він був одним із шести дітей. Його прадід воював у лавах Української повстанської армії проти радянської влади, і Дмитро продовжив боротьбу за незалежність України вже в сучасній війні.

Важливою людиною в житті військового була Аліна Михайлова – керівниця медичної служби "Ульф" 1-го окремого штурмового батальйону. Вони разом пройшли через бойові випробування спочатку під час АТО, а потім – у перший рік повномасштабного вторгнення.

У 2024 році до "Вовків Да Вінчі" приєдналася одна із сестер Дмитра.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло разом зі своєю нареченою Аліною Михайловою. Джерело: Соцмережі

Що "Да Вінчі" говорив про війну та армію

За кілька тижнів до загибелі, 21 лютого 2023 року, Коцюбайло дав інтерв'ю YouTube-каналу Front 18. Під час розмови він, зокрема, пояснив, чому вважає ретельне планування операцій необхідною умовою для збереження життів військових.

"Без чіткого плану все закінчується погано. Якщо серед ночі надходить команда "зранку в бій", половина особового складу просто загине. Має бути хоча б мінімальне планування", – наголосив командир.

Також він застерігав від недооцінювання російської армії, зважаючи на її людські та матеріальні ресурси.

"Росіян недооцінювати не можна: хоча вони й розбиті, у них є людський ресурс, техніка та зброя. І Путін не відступить: він не змириться з поточним станом і готовий воювати навіть багато років", – говорив Коцюбайло.

Як загинув Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло

Життя командира обірвалося 7 березня 2023 року під час боїв за Бахмут на Донеччині. Того дня Дмитро перебував неподалік від двох побратимів із позивними "Капуста" та "Мітчел", коли почався артилерійський обстріл. Внаслідок вибуху снаряда поблизу будинку військовий дістав смертельне уламкове поранення. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

10 березня з Дмитром Коцюбайлом попрощалися в Києві. Його поховали на Аскольдовій могилі. Провести Героя в останню путь прийшли президент Володимир Зеленський, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові, представники влади та сотні українців.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

108-й батальйон "Вовки Да Вінчі" вшанував пам’ять Дмитра Коцюбайла 1 листопада 2026 року. Джерело: Instagram/Батальйон “Вовки да Вінчи”

Посмертно захисника відзначили орденом "Хрест бойових заслуг" і нагородою "Національна легенда України". Також йому присвоїли військове звання лейтенанта.

Пам'ять про "Да Вінчі" продовжують вшановувати його побратими. У 2026 році 108-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі" продовжує виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. А 1 листопада, у день народження Дмитра, його побратими збираються на Аскольдовій могилі, щоб згадати командира та віддати шану його внеску в боротьбу за Україну.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року в центрі Києва, на Аскольдовій могилі, відкрили пам’ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Саме там похований Герой України.

Правнук воїна УПА і Герой України: яким був шлях Дмитра ''Да Вінчі'' Коцюбайла

У Києві відкрили пам’ятник Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Джерело: OBOZ.UA

Як писав OBOZ.UA, наречена загиблого Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розкритикувала Гаріка Корогодського через його реакцію на знесення пам’ятника Михайлу Булгакову. Бізнесмен назвав демонтаж "вандалізмом" а парамедикиня відповіла на його допис у Threads.

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