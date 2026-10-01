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"Працює на користь російських бенефіціарів": суд заборонив АРМА передавати "Моршинську" новому управителю після конкурсу

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
"Працює на користь російських бенефіціарів": суд заборонив АРМА передавати "Моршинську" новому управителю після конкурсу
Конкурс на управління "Моршинською" знову намагаються заблокувати
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Переможець конкурсу на управління арештованими корпоративними правами групи IDS Ukraine – ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"", до якого входять виробники "Моршинської" та "Миргородської", досі не може розпочати роботу через ухвалу суду. Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом одного з учасників конкурсу – м’ясокомбінату "Ювілейний" – заборонив АРМА укладати договір із переможцем конкурсу та підписувати акти приймання-передачі активів.

На це звернув увагу блогер Ігор Лаченков. Також прокоментував ситуацію адвокат Євген Пронін.

"Конкурс на управителя "Моршинської" завершився, але переможець досі не може стати до роботи", – написав він, назвавши судову заборону фактичним блокуванням результатів відбору.

Водночас адвокат Євген Пронін пояснив, що забезпечення позову не скасовує статус ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" як переможця, але наразі унеможливлює передачу йому активу. Він також нагадав, що частина шоста статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України забороняє забезпечувати позов у спосіб, який втручається у проведення державного конкурсу чи іншої публічної конкурсної процедури.

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"Затягування передачі активу працює на користь його російських бенефіціарів", – заявив Пронін.

Переможця конкурсу комісія при АРМА визначила ще 21 вересня – ним стало "Юридичне бюро "Пріорітас". Це була вже четверта спроба обрати управителя для заарештованого активу російського олігарха Михайла Фрідмана: попередні три конкурси не завершилися передачею активу.

У четвертому конкурсі також брав участь м’ясокомбінат "Ювілейний", який запропонував 10% винагороди управителя, тоді як "Пріорітас" – лише 0,9%.

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