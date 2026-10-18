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Працював заступником декана: у Полтаві Росія вбила викладача педуніверситету. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
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Працював заступником декана: у Полтаві Росія вбила викладача педуніверситету. Фото
У Полтаві РФ вбила науковця

Російська Федерація продовжує щоденно вбивати українців. Стало відомо про те, що 17 жовтня, під час чергової атаки, в Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець Костянтин Чуб.

Він майже 35 років викладав математику та інформатику в місцевому університеті, був автором понад 80 наукових праць. Про його смерть повідомило видання "Суспільне. Полтава" з посиланням на його колишню дружину.

Працював заступником декана: у Полтаві Росія вбила викладача педуніверситету. Фото

Костянтин Чуб. Джерело: Суспільне.Полтава

Що відомо про науковця

Костянтин Чуб народився у 1967 році. У 1989 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, де здобув фах учителя математики та фізики.

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Згодом продовжив наукову діяльність у Києві. Упродовж 1997–2000 років навчався в аспірантурі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук, а через чотири роки отримав вчене звання доцента.

Університетський викладач навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою навчання та безпекознавства. За час своєї наукової діяльності він підготував понад 80 наукових публікацій.

Також із 2004-го до 2022 року Костянтин Чуб працював заступником декана з навчальної роботи психолого-педагогічного факультету.

Що передувало

Пізно ввечері у суботу, 17 жовтня, в Полтаві було чутно гучні вибухи. У цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Через удар російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще чотири – були поранені.

Нагадаємо, 18 жовтня російська терористична армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Мішенню ворога стали житлові будинки. В результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки.

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