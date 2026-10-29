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Працівниця офісу "Євросолідарності" постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – Порошенко

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
963
Працівниця офісу "Євросолідарності" постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – Порошенко
Окупанти вдарили по середмістю Чернігова. Джерело: ДСНС

29 жовтня російська терористична армія завдала масованого удару по українських містах. Під прицілом ворога опинились Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Чернігів та інші міста. Однією з постраждалих внаслідок російської атаки по середмістю Чернігова стала співробітниця місцевого офісу партії "Європейська солідарність" Юлія Мехед.

Про це повідомив лідер "ЄС", народний депутат України Петро Порошенко у Facebook.

"Після ударів по Дніпру, Запоріжжі, Кременчуку, загиблі й поранені в самому центрі Чернігова. У Чернігові постраждала і наша колега з "Європейської Солідарності" Юлія Мехед. Російський удар застав її просто в нашому партійному офісі. Зараз їй надають медичну допомогу. Дуже сподіваємося на швидке одужання", – написав Порошенко.

Працівниця офісу ''Євросолідарності'' постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – Порошенко

Від російського удару по Чернігову постраждав офіс "Євросолідарності". Джерело: Facebook Петро Порошенко

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Лідер "Євросолідарності" також висловив співчуття родинам загиблих.

"Величезна вдячність нашим лікарям, рятувальникам, усім, хто зараз бореться за кожне життя", – наголосив  пʼятий президент.

"За кожною цифрою загиблих – людське життя. За кожним ударом – родини, які вже ніколи не будуть такими, як раніше. Повну й безумовну відповідальність за ці злочини несе росія. Це воєнні злочини, за які неминуче має настати покарання. Бо світ, у якому можна безкарно вбивати мирних людей ракетами й дронами, – це світ, приречений на нові, ще кривавіші війни. Одна з них уже триває на нашій землі", – написав Порошенко. 

Працівниця офісу ''Євросолідарності'' постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову, – Порошенко

Окупанти вдарили по середмістю Чернігова. Джерело: ДСНС

Він зазначив, що Україна сьогодні критично потребує додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів.

"Але ми так само потребуємо власних рішень, власного виробництва, власних технологій захисту міст. Натомість у бюджеті на 2027 рік не знайшлося належного фінансового пріоритету для системного посилення захисту наших міст. Це неприпустимо", – наголосив Порошенко.

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