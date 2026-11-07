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Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,8 т.
Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу
Чоловік поплатився - його звільнять

Працівник ізраїльської компанії у мережі написав образливий коментар родині жертв теракту у Комишувасі (Запорізька область). Втім отримав миттєву та жорстку реакцію від користувачів.

Після розголосу ситуації та прямого звернення до керівництва фірми покарання не забарилося і винуватця пообіцяли звільнити. Скандал розгорівся у застосунку Threads.

Деталі скандалу

Усе почалося з того, що у застосунку, де спілкується чимало українців, користувач Максим Лахтадир почав коментувати пости про трагедію у Комишувасі, яка сталася 2 листопада. Чоловік без краплі совісті писав повідомлення, у яких ображав українців, які опинилися того трагічного дня у шкільному укритті.

"Лох це доля. Не*уй хліб брать на шару".

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"Здохли лохи. Не*уй було там пасти".

"Коли вибори в Україні, муділи?".

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Також під іншим постом, де автор оприлюднив могилу зі своїми рідними, які загинули через російський ракетний удар, Лахтадир цинічно написав:

"Всім па*ую".

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Джерело: Скриншот

Проте українці в Threads вирішили покарати нахабного чоловіка: окрім гострих відповідей на образи користувачі почали переслідувати його в інших соцмережах та навіть знайшли сторінку його матері та написали їй повідомлення.

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Також один з небайдужих особисто зв'язався з керівництвом компанії Pillar, де працює Лахтадир, та поспілкувався з керівництвом, надавши підтвердження цинічних дій чоловіка. Після перевірки, чоловіка пообіцяли звільнити.

"Усім привіт! Я особисто написав керівнику ізраїльської компанії Pillar та поспілкувався з ним івритом щодо працівника, який знущався з трагедії української родини. Керівник повідомив, що під час внутрішньої перевірки вони виявили ще страшніші висловлювання, ніж ті, про які ми вже знали, зокрема антисемітські, расистські та образливі щодо жертв війни в Україні й євреїв. Керівництво ухвалило рішення негайно розпочати процедуру його звільнення", – йдеться у повідомленні.

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Працівник ізраїльської компанії образив родину жертв теракту у Комишувасі: покарання не забарилося. Деталі скандалу

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Ще один користувач згодом оприлюднив скриншот переписки, де начебто Лахтадир просить вибачення за свої ганебні вчинки.

Повідомлення в Threads

Повідомлення в Threads. Джерело: Скриншот

Як писав OBOZ.UA, 2 листопада російські окупантизавдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

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